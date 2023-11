3 orações para o dia de São Frei Galvão

No dia 25 de outubro é celebrado pela Igreja Católica o dia de São Frei Galvão. O frade é venerado no Brasil principalmente pelos poderes de cura e por ser um grande exemplo de caridade e humildade para várias pessoas. Canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007, São Frei Galvão se tornou o primeiro santo brasileiro. Ele também é considerado o padroeiro dos arquitetos e engenheiros.

Milagre de São Frei Galvão

São Frei Galvão nasceu no ano de 1739, em Guaratinguetá, São Paulo. Atualmente a região é conhecida como Vale da Paraíba. O frade vem de uma família nobre e rica, tanto da parte paterna quanto materna. Seu pai era Antônio Galvão de França, capitão-mor da cidade, e sua mãe, Isabel Leite de Barros, filha de fazendeiros.

Um dos milagres que tornou São Frei Galvão conhecido foi o das ‘Pílulas’ (pequenos papeis com oração). Segundo relatos de religiosos, uma mulher que estava sofrendo muitas dores de parto teria intercedido pela ajuda do frade. Ele então escreveu em um papel uma oração dedicada à Maria Imaculada: “Depois do Parto, ó Virgem, permaneceste intacta, mãe de Deus, intercede por nós”. Após ingerir a pílula, diz-se que a grávida parou de sentir dores.

Orações a São Frei Galvão são indicadas para quem procura por ajuda em momentos de dor (Imagem: Sklo Studio | Shutterstock)

Orações para São Frei Galvão

A seguir, confira 3 orações a São Frei Galvão:

1. Oração para pedir intercessão de São Frei Galvão

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos adoro e Vos agradeço por terdes dados ao mundo São Frei Galvão, que soube em sua vida imitar tão perfeitamente os exemplos de Cristo, a ponto de ser colocado como modelo para nós, que ainda peregrinamos neste mundo. A sua fé na mensagem de Cristo, a sua caridade ardente e a sua vida de esperança orientada unicamente para Vós são motivos de força e entusiasmo para nós. A sua bondade, Senhor, sensibilizou-me e, sentindo-me indigno de recorrer diretamente a Vós, faço-o por meio de São Frei Galvão, o santo da minha confiança. Para ser digno de sua intercessão, prometo imitar os seus exemplos (faça seu pedido). Senhor, dignai-Vos atender meu pedido, se essa for a Vossa vontade. Amém!

Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

2. Oração da pílula de São Frei Galvão

Deus de amor, fonte de todas as luzes, de bênçãos o Vosso Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, Nós vos adoramos, glorificamos e Vos agradecemos, porque nele fizestes maravilhas. Ele, Senhor, por Vossa inspiração, criou para o Vosso povo sofrido aquelas pílulas, sinal de Vossa compaixão para com os irmãos enfermos. Sinal seguro da mediação da Virgem Maria Imaculada; alcançai-nos, pela intercessão de Vossa Mãe, e do Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, que nós, ao tomarmos com fé e devoção estas Pílulas, consigamos a graça desejada (pedir a graça para ser alcançada aqui), e procuremos conhecer sempre mais o Evangelho que ele viveu, cultivando com amor a vida eucarística.

Ó Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, rogai por nós junto a Maria, para que obtenhamos do Pai Celeste a vida plena no amor da Santíssima Trindade. Amém!

3. Oração de São Frei Galvão para pedir uma graça

São Frei Galvão, Deus fez em ti maravilhas e através de ti anunciou o Evangelho do amor, do acolhimento e da misericórdia para com os mais fracos e sofredores. Com o coração agradecido por tão grande Dom à nação brasileira, nós te pedimos: intercede por nós junto a Deus para que possamos vivenciar na comunidade eclesial, os valores evangélicos que de modo tão heroico viveste. Dá-nos a coragem e perseverança na fé e abertura ao Espírito Santo Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo.

Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.