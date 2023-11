4 receitas práticas para fazer no liquidificador

O liquidificador é um item indispensável na cozinha, devido à versatilidade, praticidade e rapidez no preparo de diversas receitas. Além disso, sua funcionalidade permite preparar diversas massas sem a necessidade de moldar com as mãos, o que facilita a correria do dia a dia. Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de liquidificador deliciosas e que levam poucos ingredientes para você testar em casa. Confira!

Pão de queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

3 xícaras de chá de polvilho doce

3 ovos

3/4 de xícara de chá de óleo de soja

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o polvilho doce, os ovos, o óleo e o sal e bata bem. Após, transfira a mistura para um recipiente, adicione o queijo parmesão e mexa até incorporar. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido à temperatura alta até dourar. Sirva em seguida.

Torta de presunto e queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

3/4 de xícara de chá de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 pitada de sal

1 1/2 xícara de chá de presunto picado

1 xícara de chá de queijo prata picado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o fermento químico, o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a massa em um recipiente, adicione o presunto e o queijo e misture bem. Unte uma forma retangular e com fundo removível com manteiga, polvilhe com farinha de trigo e despeje a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Pão de forma (Imagem: GARAGE38 | Shutterstock)

Pão de forma

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite morno

2 xícaras de chá de água

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 pitada de sal

20 g de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo

Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite, a água, os ovos, o açúcar, o óleo, o sal e o fermento e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e faça um buraco no centro. Aos poucos, despeje a mistura reservada sobre a farinha e mexa com uma colher de pau, sem sovar. Após, divida a massa em 3 partes iguais e disponha em assadeiras para bolo inglês untadas com óleo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, retire o filme-plástico e leve as formas com as massas ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pastelão de atum

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de óleo

1 pitada de sal

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Recheio

250 g de atum ralado

395 g de milho-verde

180 g de requeijão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o óleo, o sal, a farinha de trigo, o leite, os ovos e o fermento até obter uma massa homogênea. Após, disponha metade da massa em uma assadeira untada com óleo. Acrescente o atum, o milho-verde e o requeijão e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Sirva em seguida.