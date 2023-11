5 dicas para usar a moda como ferramenta de autocuidado

O autocuidado reúne um conjunto de práticas que possibilitam a melhora do nosso bem-estar como um todo. São hábitos, pensamentos e atitudes que nos acompanham em cada escolha do dia, sejam decisões voltadas para o campo físico, mental, emocional ou espiritual.

Nesse sentido, o autocuidado tem uma relação direta com a autoestima, um processo individual intrincado, repleto de momentos positivos e negativos, que requer a utilização de diversas ferramentas para ser fortalecida. Um desses instrumentos é a moda, com uma grande influência no desenvolvimento da autoconfiança e segurança em si.

A seguir, a consultora de moda e imagem Camile Stefano compartilha cinco ensinamentos valiosos dessa prática, que podem ser transformados em hábitos diários de autocuidado. Confira!

1. A personalidade é a essência da imagem

As suas roupas têm o poder de contar a história da sua personalidade, das experiências vividas e da jornada única que é sua vida, e não o contrário. “A moda serve como uma extensão, uma linguagem visual que comunica ao mundo os seus valores. Não devemos nos deixar moldar pelas roupas, nem buscar qualquer estilo específico”, explica Camile. “Você saberia definir sua personalidade em quatro palavras? Esse pode ser um ótimo exercício para começar”, sugere.

2. Prove todas as roupas do seu armário!

Não existe uma peça de roupa que não possa se adequar a você, porém é preciso conhecer os complementos, as combinações e as formas de usar os itens. “A consultoria de moda não limita suas escolhas, mas ajuda a compreender cortes, cores e tecidos. Com esse conhecimento, você pode usar qualquer peça com segurança, expandindo suas opções e experimentando novos estilos”, ressalta a especialista.

Sentir-se bem com o que usa vai além do estilo de roupa, as cores também têm influência na autoconfiança (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

3. As cores como aliadas no dia a dia

As cores são poderosas; elas capturam nossas complexidades. Escolha tonalidades que ressoem com a sua personalidade ou com os sentimentos que você está vivenciando no dia. Para a consultora de imagem, “é fundamental identificar no guarda-roupa os tons que nos transmitem confiança, alegria, conforto, e tê-los sempre à mão para usá-los a nosso favor”, ensina.

4. Destaque seus pontos fortes com as roupas

Um dos exercícios mais fundamentais da consultoria de moda é olhar para si para identificar seus pontos fortes, destacando-os com orgulho. “Cada pessoa possui características únicas e belas: a postura, traços do rosto, o olhar, as curvas…”, aponta Camile. O primeiro passo é identificá-las e, depois, estar disposto a ressaltar essa parte para o mundo.

5. Evite fazer comparações

Em vez de se comparar com os outros, o melhor desafio é comparar-se consigo e buscar sua melhor versão. A consultoria de moda é um exercício de autoconhecimento. A especialista propõe fazer as seguintes perguntas: “Quem sou eu agora? Como eu gostaria de me ver e de ser visto(a)?”. A resposta para essas perguntas deve ter como base sempre a nossa própria história, e não as imagens que temos das outras pessoas.

Lembre-se que a moda vai além das tendências; é uma ferramenta poderosa de autocuidado, já que é um olhar carinhoso e com amor para si.

Por Helena Salvador