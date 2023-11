4 receitas práticas de forno para o almoço

Preparar receitas no forno oferece uma ampla gama de opções deliciosas e é uma escolha excelente para um almoço satisfatório e prático. Isso porque ele proporciona um ambiente de cozimento uniforme, permitindo que os sabores dos ingredientes se misturem de maneira única. Além disso, enquanto os pratos cozinham, é possível realizar outras tarefas, otimizando o tempo. Por isso, a seguir, confira algumas opções de pratos!

Cordeiro com crosta de ervas e mostarda dijon

Ingredientes

1,2 kg de costeletas de cordeiro

4 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de manjericão

1 colher de sopa de hortelã

1 xícara de chá de pão de forma ralado

de forma ralado 3 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Misture, em uma tigela, a mostarda, as ervas, o pão ralado, o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma forma, cubra as costeletas com essa mistura e leve ao forno a 190°C até a crosta dourar.

Lombo de porco assado ao molho de vinho tinto e ervas (Imagem: Ermak Oksana | Shutterstock)

Lombo de porco ao molho de vinho tinto e ervas

Ingredientes

1,5 kg de lombo de porco

1 xícara de chá de vinho tinto seco

3 ramos de alecrim fresco

2 ramos de tomilho fresco

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, marine o lombo com vinho tinto e deixe descansar por 2 horas. Logo em seguida, acrescente o alecrim, o tomilho, o alho, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Após, transfira para uma forma e leve ao forno a 180°C por 1 hora e regue com o molho durante o cozimento. Retire o lombo do forno e sirva.

Gratinado de batata com gruyère e noz-moscada

Ingredientes

1,5 kg de batatas cortadas em rodelas finas

2 xícaras de chá de queijo gruyère ralado

1 xícara de chá de creme de leite

1 colher de chá de noz-moscada

3 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um refratário, monte camadas de queijo e batatas. Em seguida, em um recipiente, misture o creme de leite, o alho, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e despeje sobre as batatas. Asse a 200°C ou até gratinar. Sirva em seguida.

Frango assado com grão-de-bico e arroz

Ingredientes

4 peitos de frango

200 g de grão-de-bico cozido

200 g de arroz arbóreo cozido

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de alho em pó

Água para cozinhar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e o grão-de-bico, regue com azeite, espalhe a páprica e o alho em pó. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Asse no forno a 200°C de 25 a 30 minutos. Sirva com o arroz.