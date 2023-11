Veja os cuidados ao realizar alisamento capilar caseiro

É fácil encontrar na internet e nas redes sociais diversas receitas caseiras que prometem transformar cabelos em fios lisos, muitas delas destacando o uso do amido de milho. Contudo, a eficácia desses métodos é bastante questionável.

Rodrigo Cintra, hairstylist, coapresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT), explica que os cabelos contam com algumas camadas, entre elas, as cutículas (parte externa), córtex ( parte do meio) e a medula (localizada internamente). “Para alisar os fios, é preciso um produto que altere as cadeias de enxofre, que ficam no córtex, o que só pode ser conquistado com algum tipo de química”, argumenta.

Amido de milho x alisamento

Sobre o amido de milho, o cabeleireiro afirma que o efeito é desconhecido. “O amido de milho é um carboidrato, como o nome diz, extraído do milho. Para alimentação é ótimo. Mas para os cabelos não tem função, porque é incapaz de penetrar nos fios para conseguir alisá-los, por isso, essa teoria não é verdadeira.”

Procure por um profissional

Caso queira passar pelo alisamento, converse com o seu cabeleireiro para entender se o seu cabelo está saudável para passar pelo processo. Caso contrário, vai precisar se submeter a tratamentos de hidratação e de nutrição, em casa e no salão, para recuperar as madeixas. Ele também pode indicar os melhores ativos, liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que podem ser compatíveis com os fios.

“Uma novidade é a Biolacase, uma enzima extraída do cogumelo Tramete Versicolor. Ela consegue realinhar a fibra capilar, pois é absorvida no córtex e permite um novo formato quando se usa o calor da escova e da chapinha para mudar a estrutura. Também pode ser feito apenas para quem quer soltar as ondas. E tem mais uma vantagem: é compatível com outras químicas”, destaca Cintra.

Antes de alisar os fios, é importante ter em mente o motivo pelo qual quer fazer o procedimento (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Tenha certeza antes de realizar o alisamento

Também é preciso avaliar os motivos que estão fazendo você procurar essa mudança. “Posso falar com propriedade, pois são inúmeras transformações capilares ao longo dos meus 30 anos de carreira, e, por isso, é essencial ter em mente o motivo pelo qual está fazendo você partir para um alisamento. Mudar é bom, mas mudar com consciência para depois não se arrepender, é muito melhor”, garante Rodrigo Cintra.

Evite procedimentos caseiros e produtos com formol

Nunca se submeta aos tratamentos que você vê em sites e redes sociais, como misturinhas caseiras para alisar os fios. Você pode ter problemas de queda, quebra, alergia, descamação no couro cabeludo e queimaduras.

Rodrigo Cintra ainda alerta que é importante evitar produtos com formol. Além de ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), devido ao seu aquecimento liberar substâncias prejudiciais à saúde do cliente e do profissional, também cria uma capa plástica em torno do fio que nem a hidratação consegue penetrar.

“Podemos comparar com uma maçã do amor, com aquele efeito vitrificado. Se você cortar vai perceber que o fio está destruído, como se estivesse podre por dentro. Também pode ser prejudicial ao couro cabeludo, ocasionando dermatite e até mesmo a morte do folículo”, finaliza.

Por Ana Marigliani e Diego de Marchi