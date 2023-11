5 bebidas caseiras proteicas para o pré-treino

Com a correria do dia a dia, nem sempre é fácil encontrar tempo para preparar uma refeição antes do treino. Para estes momentos, uma boa alternativa é ter opções práticas que facilitam a rotina, como as bebidas proteicas. Isso porque elas são simples de fazer, levam poucos ingredientes e combinam com qualquer período do dia.

Por isso, confira 5 receitas deliciosas e nutritivas de bebidas proteicas para você fazer em casa. Aproveite!

Smoothie proteico de morango

Ingredientes

250 g de iogurte natural

100 ml de leite desnatado

30 g de whey protein sabor morango

50 g de morangos picados e congelados

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o iogurte, os morangos e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Suco verde proteico

Ingredientes

1/2 scoop de proteína vegetal

1 xícara de chá de leite de soja

1 folha de couve picada

picada 1 maçã descascada, sem sementes e picada

1 talo de salsão picado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione o leite de soja, a couve e a proteína vegetal e bata bem. Acrescente a maçã e o salsão e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida com as pedras de gelo.

Shake proteico com cacau, coco e canela

Ingredientes

100 ml de leite de coco

1 scoop de whey protein sabor chocolate

1 colher de sobremesa de cacau em pó

2 colheres de sobremesa de coco ralado

1 colher de chá de canela

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o coco ralado, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o coco ralado e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Chocolate quente proteico (Imagem: DredTorgal | Shutterstock)

Chocolate quente proteico

Ingredientes

1 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de leite de soja quente

1 scoop de whey protein sabor chocolate

sabor chocolate 2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água e o leite e misture bem. Adicione o whey protein, o cacau em pó e a essência de baunilha e mexa até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida.

Frapuccino proteico

Ingredientes

2 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

1 scoop de whey protein sabor baunilha

1 colher de sopa de café solúvel

1 colher de chá de canela em pó

200 ml de leite desnatado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, o whey protein, o café solúvel, a canela e o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.