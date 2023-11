3 receitas com filé mignon suíno para o jantar

O filé mignon suíno é uma carne macia, saborosa e versátil que pode elevar o seu jantar ao nível gourmet. Assim, pratos com essa proteína são refeições deliciosas e inovadoras para refeições em família ou para receber convidados em casa. Pensando nisso, reunimos 3 receitas com ingredientes simples para você fazer com filé suíno e se surpreender com o resultado. Confira!

Filé mignon suíno com mostarda e mel

Ingredientes

1 filé mignon suíno limpo

4 colheres de sopa de mostarda

1 cebola cortada em cubos pequenos

2 colheres de sopa de mel

6 batatas assadas pequenas para acompanhamento

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé mignon com sal e sele com o azeite. Em seguida, transfira-o para uma panela, acrescente a cebola, coloque em fogo baixo e tampe. Deixe cozinhar até que a cebola forme um creme. Logo após, adicione a mostarda, o mel e o molho inglês. Depois, cozinhe todos os ingredientes por 40 minutos. Sirva a carne com o molho por cima e com as batatas.

Filé mignon suíno ao curry (Imagem: Wojciech Bobrowicz | Shutterstock)

Filé mignon suíno ao curry

Ingredientes

1 kg de filé mignon suíno

6 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de curry

1 colher de sopa de páprica

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

Folhas de manjericão, pimenta-caiena e cebolas cortadas para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o filé com o sal, o alho, a cebola, a pimenta-do-reino, a noz-moscada, o curry e a páprica. Logo após, deixe marinar por 2 horas. Depois, unte uma assadeira com azeite, adicione a carne temperada nela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 2 horas a 180 ºC. Em seguida, remova o papel para deixar o filé mignon dourar. Sirva em seguida.

Filé mignon suíno ao molho de vinho tinto

Ingredientes

600 g de filé mignon suíno

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho amassados

600 g de cogumelos frescos cortados em tiras

1 colher de chá de tomilho picado

2 colheres de chá de salsinha picada

1/2 cebola-roxa grande

200 ml de vinho tinto

200 ml de água quente

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Retire todo o excesso de gordura da carne, espalhe o azeite por cima e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e frite a carne, virando os lados, até dourar. Depois, transfira a carne para uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220°C por 20 minutos.

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e a manteiga até que forme uma pasta homogênea. Enquanto isso, na mesma panela usada anteriormente, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Logo após, adicione os cogumelos, os dentes de alho, o tomilho e sal. Refogue por 6 minutos e inclua o vinho.

Cozinhe tudo até que o vinho tinto evapore por completo da panela. Logo em seguida, junte a água quente e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Acrescente a mistura de farinha e manteiga e mexa bem até que se dissolva, formando um molho encorpado e cremoso. Inclua o suco de limão e a salsinha e reserve. Volte ao forno, retire o filé mignon, cubra-o com papel-alumínio e deixe descansar por 15 minutos antes de cortar. Após, corte a carne em tiras e sirva com o molho quente.