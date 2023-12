10 raças de cachorros que soltam pouco pelo 

Muitos tutores optam por raças de cachorro que soltam pouco pelo devido a uma série de motivos. A preferência pode estar relacionada à redução da quantidade solta pela casa, especialmente para aqueles que têm alergias ou são sensíveis à presença excessiva de pelos. Além disso, a limpeza da casa é mais fácil de ser mantida.

Existem várias raças que naturalmente têm uma queda de pelo menor, seja devido à sua pelagem encaracolada, curta ou densa, proporcionando uma convivência mais confortável com os tutores. Por isso, a seguir, conheça alguns cachorros que soltam pouco pelo!

O poodle possui pelagem encaracolada que não solta muito pelo (Imagem: OLESYA BOLTENKOVA | Shutterstock)

1. Poodle

Uma das raças mais conhecidas por ser hipoalergênica, o poodle possui pelagem encaracolada que não solta muito pelo. Tem tamanhos variados, de toy a padrão. Além disso, são inteligentes, ativos e têm uma personalidade afetuosa e leal.

O bichon frisé é um cão de pelagem fofa e macia (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock)

2. Bichon frisé

Esses cães pequenos têm uma pelagem fofa e macia que não costuma soltar muito pelo. Animados, amigáveis, são brincalhões e ótimos companheiros para as famílias.

Os schnauzers têm uma pelagem dura e densa (Imagem: Debra Anderson | Shutterstock)

3. Schnauzer

Em tamanhos miniatura, padrão e gigante, os schnauzers, com barba característica, têm uma pelagem dura e densa que não solta muito pelo. Ademais, são alertas, corajosos, inteligentes e leais.

Apesar dos pelos longos e lisos, os yorkshire terriers soltam pouco pelo (Imagem: SasaStock | Shutterstock)

4. Yorkshire terrier

Conhecidos por seus longos pelos que se assemelham ao cabelo humano, os yorkshire terriers soltam pouco pelo. A pelagem é geralmente azul e castanha, com uma divisão clara no centro do dorso, onde o azul cobre a parte superior e o castanho fica na parte inferior do corpo. Além disso, são animais corajosos, afetuosos e cheios de energia.

A pelagem longa e sedosa do shih tzu exige cuidados diários para evitar emaranhados e nós (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

5. Shih tzu

Com uma pelagem longa e sedosa, os shih tzus geralmente não soltam muito pelo, mas requerem cuidados diários para evitar emaranhados e nós. Além disso, são cachorros dóceis, carinhosos e adoram estar perto de seus tutores.

A pelagem do maltês é longa e lisa, necessitando de escovação diária (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

6. Maltês

Esses cães têm uma pelagem branca e macia que tende a não soltar muito. O pelo é longo e liso e não precisa de tosa, apenas escovação diária. São animais amorosos, brincalhões e se adaptam bem a diferentes ambientes.

O pinscher miniatura possui pelo curto, liso e brilhante (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)

7. Pinscher miniatura

Com um pelo curto, liso e brilhante, o pinscher miniatura solta pouco pelo. Apresenta uma variedade de cores, incluindo o tradicional preto e castanho. É um cachorro alerta, corajoso e tem uma personalidade vibrante e carinhosa.

Apesar dos pelos longos e densos, os cães da raça lhasa apso soltam pouco pelo (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

8. Lhasa Apso

Com uma pelagem longa e densa, os lhasa apsos soltam pouco pelo. Podem apresentar tom dourado, areia, mel, cinza-escuro, ardósia, particolor, preto, branco ou amarronzado. São cachorros corajosos, independentes e apegados aos seus tutores.

A pelagem curta e densa do terrier brasileiro não costuma soltar muito pelo (Imagem: otsphoto| Shutterstock)

9. Terrier brasileiro

Também conhecido como fox paulistinha, o terrier brasileiro tem uma pelagem curta e densa que não solta muito pelo, exibindo uma combinação de cores que podem variar entre branco, preto e marrom. São animais corajosos, alertas e afetuosos com suas famílias.

Os cães d’água portugueses têm uma pelagem densa e encaracolada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock)

10. Cão d’água português

Conhecidos por sua pelagem densa e encaracolada, os cães d’água portugueses soltam pouco pelo. Eles podem ser encontrados nas cores preto, preto com branco, creme, fulvo e fulvo com branco. Inteligentes, são ativos e excelentes nadadores.