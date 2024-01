4 características do cachorro da raça chow chow 

O chow chow, cachorro de origem chinesa, conhecido por sua aparência e pelagem densa, é uma das raças mais antigas do mundo. No passado, segundo informações da Confederação Brasileira de Cinofilia, ele era mantido como cão de guarda e de caça. No final do século 18, foi levado da China para a Inglaterra. Todavia, foi notado em toda a Grã-Bretanha somente a partir de 1920.

1. Aspectos físicos

A aparência majestosa do chow chow inclui um corpo robusto e pequeno, cabeça larga com focinho curto, orelhas pequenas e eretas, além de uma língua azul e um andar caracteristicamente rígido. A pelagem pode ser encontrada em diversas cores, como vermelho, creme, preto, azul e canela. O pelo é especialmente espesso ao redor do pescoço, criando uma aparência de juba.

Os machos geralmente têm de 48 a 56 centímetros de altura e pesam entre 25 e 32 quilos, enquanto as fêmeas medem de 46 a 51 centímetros e pesam de 20 a 27 quilos.

2. Temperamento e personalidade

O chow chow, conhecido por sua personalidade independente e reservada, é um cão leal e afetuoso com sua família, mas muitas vezes mostra-se desconfiado com estranhos. Além disso, esses cães podem ser teimosos; por isso, exigem um tutor firme, paciente e consistente na educação.

Controlar a quantidade de comida é essencial para evitar a obesidade nos cães da raça chow chow (Imagem: Sashulity | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

É importante fornecer uma dieta balanceada e adequada ao tamanho, idade e nível de atividade do chow chow. Essa raça tem propensão a problemas de peso, então controlar a quantidade de comida é essencial para evitar a obesidade. Além disso, cuidados com a pelagem densa são importantes: escovação regular ajuda a manter a pelagem saudável e evita problemas de pele.

Em relação à saúde, ele pode ser predisposto a algumas condições, como displasia de quadril, entropia ocular (dobramento para dentro das pálpebras), problemas de tireoide e de articulação. Por isso, visitas regulares ao veterinário são fundamentais para monitorar o animal e prevenir problemas.

4. Educação e socialização

Educação consistente desde filhote é fundamental para o chow chow crescer bem-comportado. Dessa maneira, treinamento de obediência, socialização e paciência são essenciais para garantir que esses cães sejam educados. Além disso, a socialização desde cedo é crucial para ensiná-los a lidar com diferentes pessoas e situações, ajudando a evitar comportamentos agressivos ou excessivamente protetores.