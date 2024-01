5 filmes de ficção-científica para assistir no HBO Max

Criados para explorar e questionar os limites do nosso conhecimento, os filmes de ficção-científica, ambientados em universos paralelos, estão entre os gêneros que mais atraem a atenção do público. Isso ocorre porque essas criações trazem histórias emocionantes, que fazem os espectadores refletirem sobre temas como o avanço tecnológico e científico, assim como os seus efeitos na sociedade.

Em vista disso, plataformas de streaming, como a HBO Max, têm apostado nessa categoria e complementado os seus catálogos com filmes que exploram a temática e vão além das obras clássicas já reconhecidas. Abaixo, confira algumas dessas produções!

1. 65: Ameaça Pré-Histórica (2023)

’65: Ameaça Pré-Histórica’ faz uma viagem no tempo há 65 milhões de anos na Terra (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Motion Picture Group)

Dirigido por Scott Beck e Bryan Woods, o filme narra a história de Mills (Adam Driver), um piloto que viaja pela imensidão do espaço, com 35 tripulantes, em uma missão exploratória. Na trama, tudo ocorre bem, até que um acidente catastrófico obriga o protagonista a pousar em um planeta desconhecido.

Em busca de ajuda e acreditando ser o único sobrevivente, ele encontra Koa (Ariana Greenblatt), uma garota que o acompanha na procura por alternativas para sair do local. No entanto, a situação piora quando Mills descobre que eles estão presos na Terra 65 milhões de anos atrás. Com uma única chance de resgate, eles tentam sobreviver enquanto lutam com criaturas pré-históricas.

2. Moonfall – Ameaça Lunar (2022)

‘Moonfall – Ameaça Lunar’ conta a história de cientistas que tentam impedir a colisão da Lua com a Terra (Imagem: Reprodução digital | Lionsgate Films, China Film Group Corporation e Entertainment Film Distributors)

‘Moonfall’ aborda uma realidade distópica em que, por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, ameaçando a vida humana. A ex-astronauta da NASA (Agência Espacial Norte Americana), Jo Fowler (Halle Berry), acha que pode resolver essa situação e impedir o impacto, mas apenas um de seus colegas (Patrick Wilson) acredita nela.

Em meio ao caos, a solução surge em um grupo de cientistas não especializados, que aceita a missão de Jo Fowler para ir até a Lua e impedir que o pior aconteça. Porém, ao chegar no local, eles descobrem que o astro não é exatamente uma pedra gigante orbitando a Terra, como eles imaginaram. Então, a ex-astronauta precisa se unir a um homem de seu passado e um teórico da conspiração para salvar a humanidade.

3. Duna (2021)

‘Duna’ narra a trajetória de Paul Atreides, que tenta salvar o seu povo de uma traição (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Inspirado na série de livros de Frank Herbert, a trama se passa em um futuro longínquo, em que Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jovem brilhante, tenta garantir o futuro de seu povo. Após o Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), pai do protagonista e administrador do planeta desértico Arrakis, ser traído por ameaças externas que buscam a fonte de poder “melange”, usada para garantir poderes sobrenaturais aos humanos, o jovem parte em uma missão rumo ao planeta mais perigoso do universo. Enfrentando os seus medos e com grandes responsabilidades, ele tenta sobreviver para garantir a vida de sua nação, tudo isso enquanto vive algo profetizado há muito tempo e que ele ainda não entende.

4. Jogador n°1 (2018)

‘Jogador Nº1’ aborda a relação dos jovens com os jogos (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment e Warner Bros. Pictures)

Baseado no livro do escritor Ernest Cline, o longa acompanha a trajetória de Wade Watts (Tye Sheridan), um jovem que, assim como os demais de sua época, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real.

No entanto, tudo muda quando James Halliday (Mark Rylance), criador do jogo, morre e os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça para conquistar a sua fortuna. Mas a tarefa pode não ser tão fácil, principalmente para o jovem Wade, que precisa lidar com a realidade de que ele sempre fugiu para vencer o desafio.

5. Tempestade: Planeta em Fúria (2017)

‘Tempestade: Planeta em Fúria’ leva o público a refletir sobre os efeitos da intervenção humana no clima (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment e Warner Bros. Pictures)

Dando “vida” aos eventos climáticos assustadores imaginados pelos espectadores, o filme, dirigido por Dean Devlin, aborda os efeitos da intervenção humana no planeta. Após a NASA desenvolver um sistema de satélite capaz de controlar o clima global, todos os problemas com as oscilações climáticas parecem estar resolvidos.

No entanto, os aparelhos começam a apresentar problemas, causando uma série de tempestades. Então, a única salvação é o criador de satélites Jake (Gerard Butler), que precisa seguir rumo ao espaço para salvar a humanidade.