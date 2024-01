3 tipos de queijos para harmonizar com vinhos

Em diversos cenários, seja em uma noite de jogos, na recepção de uma empresa ou em uma mesa de brunch, o queijo se destaca como um elemento versátil, transitando de um simples acompanhamento para assumir o papel principal em muitos eventos, independentemente de sua natureza.

Além disso, não se pode ignorar a associação intrínseca entre queijos e vinhos em diversas ocasiões. Vinícius Santiago, sommelier da Evino, compartilha valiosas dicas de harmonização, seja para eventos descontraídos ou ocasiões mais formais.

Harmonizando queijos com vinho

Os queijos podem ser organizados de várias formas, seja pela origem, pelo tipo de leite, país onde foi produzido ou pela textura. Dentre estes, o último critério é uma das formas de garantir uma boa tábua desse alimento, que traz consigo diferentes consistências e intensidades de sabor. Veja como distinguir as opções:

1. Queijos de massa mole

Brie: macio e cremoso, ele apresenta casca fina e o interior mole. Possui sabor delicado e deve ser servido em temperatura ambiente. O corte é feito da borda ao centro da peça;

Camembert: muito parecido com o brie, também é macio e cremoso. Tem menos gordura em sua composição;

Queijo de cabra: de sabor marcado, é levemente ácido e apresenta notas terrosas.

Para harmonizar, aposte em vinhos brancos como Tierra del Mar Sauvignon Blanc 2023 ou Portada Winemaker’s Selection Branco 2022 e um tinto leve como o Père Guillot Pinot Noir Pays d’Oc IGP 2022.

A aparência do queijo suíço emmental é famosa, e seu sabor, adocicado (Imagem: Marina Bakush | Shutterstock)

2. Queijos de massa semidura

Emmental: levemente adocicado, com sabor que remete a nozes;

Gouda: delicado e frutado;

rovolone: apresenta aroma e sabor defumado; Coalho: de massa branca, é pouco salgado e levemente ácido, ideal para consumir assado.

Desfrute do melhor desses queijos com o vinho rosé M. Chapoutier Rosé Pays d’Oc IGP 2021 e os tintos com corpo e acidez média San Crispino in Fonteroma Chianti DOCG 2022 e Nevado El Plomo Sacred Moutain Single Vineyard Tinto.

3. Queijos de massa dura

Parmesão: um queijo clássico para apreciar com vinho. É duro, bem salgado e revela notas frutadas;

Pecorino: feito com leite de ovelha, também é salgado e apresenta um toque picante;

Grana Padano: aromático, tem textura granulosa e sabor levemente adocicado.

Aguce o paladar com os rótulos tintos Punta Negra Block 9 Cabernet Sauvignon 2022, The Royalty Winemaker Selection Syrah Central Valley D.O. 2022 e Biscardo Neropasso Originale Rosso Veneto IGT 2020.

Harmonização de queijos com vinhos

Nas etapas de harmonização, Vinícius Santiago complementa que: “De forma geral, os principais componentes da tábua apresentam alto teor de gordura. Por isso, é essencial escolher vinhos que apresentem alto nível de acidez, sejam eles tintos ou brancos. Os vinhos brancos costumam harmonizar melhor com queijos justamente por terem bom nível de acidez e sabores frutados”, finaliza.

Por Ana Brucker