10 pares de raças de cachorros muito parecidos

A riqueza da diversidade canina é evidente ao observarmos as numerosas raças de cachorros, muitas das quais apresentam semelhanças notáveis em sua aparência, mas, ao mesmo tempo, carregam características que as tornam únicas. É fascinante perceber que elas podem compartilhar traços físicos, como orelhas, pelagem e expressões faciais, que muitas vezes resultam em confusões.

A seguir, veja algumas raças de cachorro bem parecidas!

1. Labrador retriever e golden retriever

Ambos são cães de porte médio a grande, com pelagem densa e cauda espessa. No entanto, os labradores geralmente têm uma cabeça mais larga, enquanto os golden retrievers possuem uma pelagem mais longa e sedosa, além de uma cor dourada que o difere.

2. Husky siberiano e malamute do alasca

Ambas as raças são robustas, possuem pelagem densa, orelhas eretas e expressões faciais marcantes. No entanto, os huskies tendem a ser menores e mais ágeis, com focinhos mais estreitos, enquanto os malamutes são maiores, mais fortes e têm focinhos mais largos.

3. Beagle e basset hound

Ambas as raças são de porte médio, com orelhas longas e expressões faciais adoráveis. Além disso, podem ter a pelagem com tonalidade parecida. Contudo, os beagles são mais compactos e têm pernas mais longas, enquanto os bassets têm corpos mais longos e orelhas incrivelmente grandes.

4. Shih tzu e lhasa apso

Shih tzu e lhasa apso são cães pequenos e com pelagem longa (Imagem: Sue Thatcher e SubertT | Shutterstock)

Ambos são cães pequenos com pelagens longas e faces adoráveis. No entanto, o shih tzu geralmente tem uma cabeça mais larga e focinho achatado, enquanto o lhasa apso tem uma estrutura mais quadrada e uma expressão mais séria.

5. Boxer e buldogue

Boxer e buldogue possuem cabeça larga e são musculosos (Imagem: wirestock e diana.grytsku | Freepik)

São cães musculosos de porte médio, com cabeças largas e expressões adoráveis. No entanto, os boxers são mais esbeltos, com pernas mais longas, enquanto buldogues têm corpos mais compactos e pernas mais curtas.

6. Border collie e pastor australiano

Ambas são raças de pastoreio, com pelagens médias e expressões inteligentes. No entanto, os border collies geralmente têm pelagens mais densas e focinhos mais longos, enquanto pastores australianos têm pelagens mais exuberantes e olhos frequentemente de cores diferentes.

7. Poodle e bichon frisé

Ambas as raças são de porte pequeno a médio, com pelagem encaracolada e expressões alegres. Todavia, os poodles tendem a ser mais esbeltos e têm uma cabeça mais refinada, enquanto bichons têm corpos mais compactos e cabeças mais redondas.

8. Cavalier king charles spaniel e cocker spaniel

São cães de médio porte com orelhas longas e pelagens suaves. No entanto, o cavalier king charles spaniel tem cabeça mais plana e focinho mais curto, enquanto o cocker spaniel tem orelhas maiores e corpo mais compacto.

9. Akita inu e shiba inu

Akita inu e shiba inu tem pelagem espessa e orelhas triangulares (Imagem: Olga Aniven e Anastasiia Chystokoliana | Shutterstock)

Ambas são raças japonesas, com pelagem espessa e orelhas triangulares. No entanto, os akitas inus são maiores e mais robustos, enquanto shiba inus são menores e têm uma expressão mais vivaz.

10. Pastor alemão e malinois belga

Ambas são raças de pastoreio, com pelagem curta e inteligência aguçada. Mas os pastores alemães têm corpos mais robustos e uma aparência mais majestosa, enquanto malinois belgas são mais esguios e ágeis.