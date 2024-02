12 raças de cachorro que não latem muito 

Os latidos são uma forma pela qual os cachorros se expressam e se comunicam com o mundo ao redor. No entanto, é interessante observar que algumas raças se destacam pela natureza mais quieta e silenciosa em comparação com outras. Essa característica pode ser atribuída a uma combinação de fatores genéticos, seleção artificial e temperamento inato da raça.

A seguir, conheça alguns cães que são mais silenciosos e não costumam latir tanto!

1. Basenji

O basenji, em vez de latir, produz um som único que se assemelha a um murmúrio (Imagem: BublikHaus | Shutterstock)

O basenji, conhecido por não latir, possui um porte médio, pelagem curta e uma expressão alerta. Independente e curioso, ele é reservado em relação a estranhos, mas é extremamente leal. Em vez de latir, ele produz um som único que se assemelha a um murmúrio.

2. Whippet

O whippet é um cão tranquilo que adora momentos aconchegantes no sofá (Imagem: nik174 | Shutterstock)

Semelhante a um greyhound em miniatura, o whippet tem um corpo magro e musculoso com pelagem curta e suave. Afetuoso e gentil, ele é conhecido por ser um cão tranquilo que adora momentos aconchegantes no sofá. Raramente late, preferindo expressar-se por meio de olhares ternos e movimentos suaves.

3. Buldogue inglês

Os cachorros da raça buldogue inglês são calmos e adoram brincar (Imagem: Laurent Renault | Shutterstock)

Com uma aparência amigável e rugas no rosto, o buldogue inglês é robusto e musculoso. Calmo e de temperamento equilibrado, é um excelente companheiro para crianças e adultos. Embora possa ressonar, ele geralmente não costuma latir excessivamente.

4. Shiba inu

O shiba inu é um cachorro reservado que aprecia a própria companhia (Imagem: Anastasiia Chystokoliana | Shutterstock)

Pequeno e ágil, o shiba inu tem uma pelagem densa e uma expressão confiante. Independente, é um cão leal e reservado que aprecia a própria companhia. Tende a ser silencioso, utilizando latidos apenas quando necessário para comunicar algo importante.

5. Dogue alemão

O dogue alemão é de porte grande e tem personalidade sociável (Imagem: Earl Wilkerson | ShutterStock)

Imponente e majestoso, o dogue alemão é grande, com uma pelagem curta e uma expressão gentil. Apesar de seu tamanho, é um cão gentil, calmo e paciente. Normalmente, late apenas quando há algo que merece sua atenção, sendo geralmente silencioso em casa.

6. Galgo

Os galgos são cachorros calmos e gostam de momentos tranquilos com o tutor (Imagem: Irma07 | Shutterstock)

Esbelto e atlético, o galgo tem uma pelagem curta e uma expressão suave. Conhecido por sua doçura e calma, é um cão reservado e elegante. Raramente late, preferindo desfrutar de momentos tranquilos ao lado de seus tutores.

7. Cavalier king charles spaniel

Cavalier king charles spaniel é conhecido por seu temperamento calmo e dócil (Imagem: Freepik | Freepik)

Pequeno e elegante, o cavalier king charles spaniel possui uma pelagem sedosa e orelhas longas. Amável, sociável e apegado aos tutores, é conhecido por seu temperamento calmo e dócil. Embora possa alertar para visitantes, não costuma latir muito.

8. Pug

Os pugs são cachorros com temperamento amigável e sociável (Imagem: Ezzolo | Shutterstock)

Pequeno e musculoso, o pug tem uma cabeça arredondada, orelhas caídas e uma expressão amistosa. Extrovertido, afetuoso e de bom humor, é um cão que se adapta bem a diferentes ambientes. Embora possa resmungar ou rosnar de forma divertida, geralmente não é excessivamente vocal.

9. Golden retriever

Os golden retrievers são amigáveis e não costumam latir muito (Imagem: Olena Brodetska | Shutterstock)

Robusto e atlético, o golden retriever tem uma pelagem densa e dourada e uma expressão amigável. Inteligente, amigável e leal, é conhecido por sua disposição calma e pacífica. Normalmente não é propenso a latidos constantes, a menos que haja uma razão específica para se expressar.

10. Boxer

Apesar da aparência, o boxer é um cachorro afetuoso e corajoso (Imagem: ibanezfilm | Shutterstock)

Musculoso e atlético, o boxer possui uma cabeça distintiva, orelhas caídas e uma expressão alerta. Brincalhão, energético e leal, é um cão dedicado. Embora possa latir para alertar, tende a ser moderado em suas vocalizações.

11. Beagle

O beagle é um cachorro com orelhas longas e personalidade amigável (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock)

Pequeno e musculoso, o beagle possui orelhas longas e uma expressão gentil. Curioso, amigável e cheio de energia, é um cão adaptável e sociável. Em geral, não é excessivamente vocal, mas pode latir ocasionalmente.

12. Dálmata

Os dálmatas têm temperamento equilibrado e não costumam latir sem necessidade (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock)

Distinto pelas manchas, o dálmata tem uma pelagem curta e olhos expressivos. Alerta, amigável e enérgico, é conhecido por seu temperamento equilibrado. Tende a ser moderado em relação aos latidos, especialmente com socialização adequada.