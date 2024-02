7 diferenças entre cachorros machos e fêmeas 

A escolha entre adotar um cachorro requer uma compreensão cuidadosa das diferenças inerentes a cada gênero. Tanto os machos quanto as fêmeas apresentam distinções comportamentais, físicas e de saúde que podem influenciar a dinâmica da convivência. Por isso, a seguir, confira alguns aspectos que diferem os machos das fêmeas!

1. Comportamento de marcação territorial

Cachorros machos têm uma tendência natural a marcar território, levantando a perna para urinar. Esse comportamento é menos comum em fêmeas, pois elas tendem a fazer xixi de forma mais discreta. Contudo, conforme o veterinário Dr. Luiz Fernando Lucas Ferreira, esse tipo de atitude dos machos desaparece com a castração.

2. Interações sociais

Cachorros machos podem ser mais dominantes e assertivos em suas interações sociais, especialmente com outros machos. As fêmeas, por outro lado, geralmente têm um estilo de socialização mais cooperativo e podem ser mais tolerantes com outros cães.

3. Ciclo menstrual

Cachorros machos não passam por ciclos menstruais, o que elimina a preocupação com sangramento. As fêmeas, no entanto, entram no cio duas vezes por ano, podendo requerer atenção extra durante esse período.

“Este sangramento se dá no início do cio devido às elevadas concentrações de estrógeno. Algumas cadelas são mais discretas no sangramento, pois estão constantemente se lambendo e o fluxo é menor, outras o fluxo é intenso”, explica a veterinária Aline Brasil. Nesse sentido, a castração também é uma opção para cessar o cio.

4. Tamanho e peso

Os machos podem ser ligeiramente maiores e mais pesados do que as fêmeas da mesma raça. A presença de testosterona neles, produzida em maior quantidade durante o desenvolvimento, geralmente resulta em um crescimento mais robusto e muscular.

Diferente das fêmeas, os cães machos podem requerer mais exercícios físicos para se manterem satisfeitos (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

5. Necessidades de exercício

Cachorros machos podem ter níveis de energia mais elevados e requerer mais exercícios físicos para se manterem satisfeitos. As fêmeas, por outro lado, podem ser mais moderadas em suas necessidades de exercício, embora isso também dependa da raça e do animal.

6. Tendência à dominância

Alguns machos podem exibir comportamentos dominantes, o que pode exigir treinamento adicional para garantir obediência. A testosterona pode contribuir para a expressão dessas características, como a busca por liderança em interações sociais e a exibição de comportamentos territorialistas.

7. Instinto protetor

Cachorros machos podem exibir um instinto protetor mais pronunciado, sendo, por vezes, mais vigilantes em relação ao território. As fêmeas também têm um forte instinto protetor, especialmente durante a gestação e no cuidado com os filhotes.