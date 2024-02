5 dicas para usar maquiagem sem danificar a pele no Carnaval

A maquiagem desempenha um papel fundamental nas produções de carnaval, contribuindo para a expressão artística e a celebração vibrante dessa festividade cultural. Seja em desfiles de escolas de samba, blocos de rua ou festas temáticas, a criatividade na make é frequentemente um destaque notável.

No entanto, é crucial destacar a importância de usar produtos de maquiagem de qualidade e tomar precauções ao aplicá-los. O uso inadequado ou a escolha de produtos inapropriados, como glitter, tintas e lápis que não são o uso na pele, podem acarretar riscos para a saúde, conforme explica a dermatologista Dra. Adriana Vilarinho, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD).

Produtos adequados para a pele

A orientação da médica é usar produtos hipoalergênicos de uso testado para a face ou cabelos, protegendo-os, e não esquecer de usar sempre uma água termal e/ou hidratante leve ao menos 10 minutos antes da aplicação. “Na hora de fazer uma pintura diferente, é essencial usar esponjas e lápis macios (o que pode ser feito com sabão de coco) e sem esquecer de observar a validade dos produtos”, aconselha a Dra. Adriana Vilarinho.

Sintomas de alergia

O grande perigo é que os sintomas de reação alérgica com alguns produtos raramente são imediatos. “O inchaço e vermelhidão costumam aparecer com o uso cumulativo, associação com medicamentos e/ou exposição à luz. Sinais e sintomas podem aparecer até 24h depois do uso”, explica a Dra. Adriana Vilarinho.

Por isso, é preciso ficar atento a qualquer diferença na pele. “Se o paciente notar irritação na pele, vergões vermelhos (pode ser urticária ou dermatites diversas), deve procurar imediatamente o médico, já que, como toda lesão em medicina, agrava com o tempo e alguns hábitos (como exposição à luz, coceira e outros)”, alerta.

Além disso, conforme a médica, a gravidade das reações varia de pessoa para pessoa e do tipo de química ao qual foi exposto. “Crianças possuem a pele mais fina e sensível à intoxicação e irritação por estes químicos presentes em cosméticos e tinturas inadequadas, e é necessário consultar-se com agilidade para serem tomadas as providências para cada caso”, destaca.

Cuidado com o uso do spray de espuma

Outro vilão da folia são os sprays de espuma artificial. “A composição do produto apresenta substâncias que, em contato com a pele, podem causar reações alérgicas e urticárias, além de irritações na garganta e nos olhos”, explica a médica. Além disso, o gás utilizado para fazer com que o mecanismo de spray funcione é derivado de petróleo, que é altamente inflamável.

“Além das reações alérgicas, caso haja contato direto do spray com alguma parte do corpo, a recomendação é lavar bastante o local com água corrente. Persistindo os sintomas, o folião deve procurar atendimento médico”, recomenda a Dra. Adriana Vilarinho.

O cuidado com a maquiagem é importante para proteger a pele e obter um resultado bonito (Imagem: Hector Pertuz | Shutterstock)

Para não errar na maquiagem

E os alertas não param por aí. Mesmo a maquiagem segura e indicada para a você pode prejudicar a oxigenação, ressecar a pele e causar acne e alergias, seja por uso indiscriminado, em local não indicado ou sem limpeza adequada. Por isso, isso a médica lista algumas dicas sobre como utilizar maquiagem sem danificar a pele e ainda obter um resultado bonito. Confira!

1. Lápis preto na linha d’água dos olhos

O lápis preto na linha d’água em excesso, pode deixar o olhar pesado e intensificar a área das olheiras, que podem ficar mais escuras e marcadas. Por isso, não exagere na aplicação.

2. Pesar a mão na base de cobertura

No intuito de esconder todas as manchinhas, espinhas e cravos, muita gente acaba exagerando na quantidade de base, predispondo a acúmulo de resíduos e acne. O ideal é usar uma cobertura líquida (penetra menos que o pó) e de origem mineral, prescrita pelo seu médico. E lavar com frequência a esponja e/ou pincéis.

Além disso, várias camadas de produtos sequencialmente irão “saturar” e conferir aspecto craquelado à pele, que precisa de um tempo (ao menos 10 min) para absorver cada produto.

3. Cuidado com a aplicação do batom

É preciso atenção na hora de aplicar o batom para não deixar o produto acumular nos lábios. Além disso, é preciso hidratá-los antes de aplicar o batom, para que os lábios não fiquem ressecados e com aparência envelhecida.

4. Atenção com sobrancelhas muito marcadas ou preenchidas

Sobrancelhas grossas e bem preenchidas tem sido queridinhas das mulheres, e realmente entregam um olhar mais sedutor, mais amplo e mais aberto. Mas exagerar no contorno e no preenchimento dos fios pode dar um aspecto falso e deixar o olhar muito pesado.

5. Cuidado ao retirar pomadas e fixadores de cabelos

A lavagem feita incorretamente pode irritar os olhos aos produtos terem contato com a região ocular. Por isso, atenção na hora do banho!

Por Mayra Barreto Cinel