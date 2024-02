5 receitas de acompanhamento para churrasco

O churrasco é um dos pratos favoritos dos brasileiros para o final de semana. Preparado a base de carne, linguiça ou frango assado, ele pode ser servido com deliciosos pratos para completar a refeição. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas incríveis de acompanhamento para churrasco para você servir. Confira!

Arroz carreteiro

Ingredientes

1/2 xícara de chá de bacon picado

1/2 xícara de chá de linguiça calabresa picada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão verde sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de carne-seca ​

​ 1 tomate sem pele, sem sementes picado

2 xícaras de chá de arroz cru

Sal e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Carne-seca

Limpe a carne-seca e corte em pedaços. Coloque em um recipiente, cubra com água e tampe com plástico-filme. Leve a geladeira por 12 horas, trocando a água a cada 4 horas. Depois, descarte a água, coloque a carne em uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne. Reserve.

Arroz

Em uma panela, coloque o bacon e a calabresa e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione a cebola e o alho e refogue até a cebola murchar. Acrescente o pimentão e o tomate e refogue por mais 5 minutos. Junte a carne-seca e o arroz e misture bem. Tempere com sal, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe até secar a água. Desligue o fogo, salpique com cebolinha e sirva em seguida.

Farofa de ovos

Ingredientes

300 g de farinha de mandioca

5 ovos

1 colher de chá de manjericão picado

50 g de bacon picado

50 g de linguiça de porco picada

1 linguiça calabresa picada

3 colheres de sopa de salsa picada

3 colheres de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e picada

1 sachê de tempero a gosto

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de óleo

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o sal e o sachê de tempero e bata até incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a linguiça de porco, a linguiça calabresa e o bacon e frite até dourar. Junte os ovos batidos e frite bem. Por último, coloque a salsa, a cebolinha, o manjericão e a farinha de mandioca e misture bem. Regue a farofa e sirva em seguida.

Molho de alho

Ingredientes

250 ml de leite integral gelado

integral gelado 3 dentes de alho descascados e amassados

Sal, óleo e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite e bata na velocidade máxima. Sem parar de bater, adicione o óleo e bata até obter um creme. Acrescente o alho, o sal e o orégano e bata novamente para incorporar. Transfira o molho para um recipiente e sirva em seguida.

Salada de maionese (Imagem: Nitr | Shutterstock)

Salada de maionese

Ingredientes

250 g de maionese

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

280 g de milho-verde em conserva

280 g de ervilha em conserva

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Em seguida, em um recipiente, coloque as batatas, as cenouras, o milho-verde, a ervilha e a cebolinha e misture bem. Aos poucos, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorada com salsinha.

Vinagrete de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi descascado e picado

2 colheres de sopa de cebola-roxa descascada e picada

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, salsinha e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacaxi e o suco de limão e misture bem. Adicione os demais ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.