10 dicas para facilitar a adaptação pré-escolar do seu filho

A adaptação pré-escolar, seja pela primeira vez, de mudança para uma nova escola ou de volta das férias, é um momento delicado para as crianças. Neste processo, os pequenos passam por uma transição entre o seu ambiente de conforto (pais e tutores) e um novo espaço repleto de novidades e expectativas. Consequentemente, é normal que se sintam desconfortáveis no início, mas o importante é oferecer tranquilidade a eles.

“Lembre-se, o processo de adaptação de cada criança é único. Algumas podem se ajustar rapidamente, enquanto outras podem demorar mais. As chaves são a paciência, o apoio e a compreensão dos pais e educadores. Preparar-se e preparar seu filho com antecedência, além de manter um ambiente doméstico estável e de apoio, são cruciais para uma adaptação bem-sucedida à pré-escola”, explica Andrea Buffara, mestre em Educação e sócia-diretora do Rio Learning Studio, escola infantil bilíngue.

Estágios no processo de adaptação pré-escolar

Normalmente, existem três estágios no processo de adaptação pré-escolar:

Período de maladaptação : esta fase inicial envolve estresse e tensão à medida que a criança luta para se separar dos pais;

: esta fase inicial envolve estresse e tensão à medida que a criança luta para se separar dos pais; Período de adaptação: durante esta fase, a criança começa a interagir mais com professores e colegas, mas ainda demonstra saudades dos pais;

durante esta fase, a criança começa a interagir mais com professores e colegas, mas ainda demonstra saudades dos pais; Estágio de compensação: esta fase final marca o fim do processo de ajuste, com a criança se acostumando ao novo ambiente, horário e às rotinas.

Dicas para facilitar a adaptação das crianças

Tal período de transição pode ser complicado tanto para os pais quanto para as crianças. Por isso, a educadora Andréa Buffara lista algumas dicas para facilitar a entrada dos pequenos na vida escolar. Confira!

1. Prepare a criança

Apresente a ela o conceito de escola, mostre fotos da escola e do pessoal e discuta o que um dia típico pode envolver.

2. Desenvolva a independência e as habilidades sociais

Incentive a independência e as interações sociais em casa para facilitar a transição.

3. Faça a introdução gradual

Comece com períodos curtos na escola e aumente gradualmente a duração.

4. Crie estabilidade em casa

Evite outras mudanças importantes durante esse período e garanta um ambiente doméstico tranquilo.

Passar um tempo de qualidade com os filhos oferece apoio durante o processo de adaptação (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

5. Ofereça um tempo de qualidade

Passe tempo de qualidade com seu filho, oferecendo apoio e tranquilidade.

6. Gerencie as suas emoções

As crianças podem perceber a ansiedade dos pais, então é importante manter a calma e a positividade.

7. Faça um ritual de despedida

Estabeleça uma rotina de despedida consistente e breve.

8. Estabeleça uma comunicação honesta

Seja claro sobre quando você retornará e evite fazer promessas irreais.

9. Ressalte os pontos positivos da escola

Fale sobre os aspectos agradáveis da escola, como jogos e atividades.

10. Autorize a criança a levar um objeto de conforto para escola

Permitir que a criança leve um brinquedo favorito pode proporcionar conforto no novo ambiente.

Por Carla Baptista