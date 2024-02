5 filmes sobre saudade que vão te tocar

Em 30 de janeiro é celebrado o ‘Dia da Saudade’. A data destaca a importância de reconhecer e valorizar a história, as relações pessoais e as experiências. Por isso, é uma ocasião em que muitos indivíduos revisitam lembranças, relembram momentos especiais e homenageiam pessoas queridas que já se foram.

Então, nada mais justo do que explorar esse tema frequentemente abordado no cinema. Para os espectadores, é uma oportunidade única de reflexão sobre a complexidade das relações humanas e as marcas deixadas pelo tempo.

Da magia do reencontro ao peso das escolhas, esses filmes mergulham nas camadas da saudade, capturando momentos efêmeros que ressoam além das telas e das narrativas. Por isso, a seguir, veja 5 filmes que retratam a saudade de algo ou de alguém de maneiras diferentes!

‘Brilho eterno de uma mente sem lembranças’ traz o retrato de duas emoções intensas: saudade e lembranças de amor (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

1. Brilho eterno de uma mente sem lembranças

Dirigido por Michel Gondry e escrito por Charlie Kaufman, o filme mergulha profundamente nas complexidades do amor e da memória. Protagonizado por Jim Carrey e Kate Winslet, o enredo segue os personagens Joel Barish e Clementine Kruczynski, que decidem apagar as memórias um do outro após o término do relacionamento.

O longa se destaca pela abordagem criativa à narrativa não linear, explorando os recantos da mente humana de maneira visualmente deslumbrante. Assim, oferece uma reflexão poética sobre o significado do amor, o papel das lembranças na construção da identidade e como a saudade pode permear até mesmo os momentos mais desafiadores da vida.

Onde assistir: Apple TV, Prime Video e Google Play Filmes e TV.

‘Antes que termine o dia’ mostra a possibilidade de segunda chance ao reencenar um dia (Imagem: Reprodução Digital | Imagem Filmes)

2. Antes que termine o dia

A trama é centrada em Ian Wyndham, interpretado por Paul Nicholls, que, ao perder a namorada Samantha, interpretada por Jennifer Love Hewitt, tem a oportunidade única de reviver o último dia de sua vida. Ele se esforça para corrigir aquilo que se arrepende e expressar seu amor antes que seja tarde demais.

O enredo transcende as barreiras do tempo, explorando temas como arrependimento, perdão e a importância de valorizar cada momento. Dessa forma, o filme aborda a fragilidade da vida e a redenção por meio do amor.

Onde assistir: Apple TV e Google Play Filmes e TV.

‘Um dia’ consegue demonstrar que sentimentos como amor e saudade transcendem o tempo (Imagem: Reprodução Digital | Focus Feature)

3. Um dia

Esse é um filme romântico dirigido por Lone Scherfig, lançado em 2011, baseado no best-seller homônimo de David Nicholls. A trama gira em torno de Dexter Mayhew, interpretado por Jim Sturgess, e Emma Morley, interpretada por Anne Hathaway, que compartilham um dia importante de suas vidas ao longo de duas décadas, 15 de julho.

O filme explora a complexidade da amizade, do amor e do destino enquanto acompanha o crescimento e as mudanças dos personagens ao longo do tempo. A narrativa captura os altos e baixos da vida, revelando como escolhas e circunstâncias moldam o curso do destino.

Onde assistir: Apple TV, Prime Video e Google Play Filmes e TV.

Em ‘Túmulo dos vagalumes’, a história de sobrevivência de dois irmãos emociona os espectadores (Imagem: Reprodução Digital | Studio Ghibli)

4. Túmulo dos vagalumes

Essa animação japonesa, dirigida por Isao Takahata e lançada em 1988, é ambientada durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. O filme conta a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, que lutam para sobreviver em meio à devastação e escassez no Japão. A narrativa é uma jornada emocionalmente intensa, destacando a inocência perdida das crianças em tempos de conflito e a crueldade da guerra.

A animação do Studio Ghibli, conhecida pela sua beleza visual e estilo artístico, explora temas como perda, resiliência e o impacto duradouro da tragédia. O enredo mostra que, mesmo em meio à escuridão, a esperança e o amor podem surgir como uma luz frágil e preciosa.

Onde assistir: Claro TV+.

Em ‘As pontes de Madison’, Clint Eastwood e Meryl Streep protagonizam uma história de amor intensa (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Entertaiment)

5. As pontes de Madison

O filme é dirigido e estrelado por Clint Eastwood, ao lado de Meryl Streep, e mergulha nos intrincados matizes do amor e do compromisso entre os personagens. O enredo gira em torno de Francesca Johnson, uma dona de casa, e Robert Kincaid, um fotógrafo itinerante, cujas vidas se entrelaçam em um breve, mas intenso romance no interior dos Estados Unidos, em Iowa durante os anos 60.

À medida que Francesca e Robert se envolvem em um romance fugaz, o filme examina as complexidades da lealdade e da paixão. Dessa forma, o longa-metragem cativa os espectadores com sua história atemporal entre o casal imerso em desejos e lembranças.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes e TV.