4 erros comuns ao escovar os cabelos em casa

Marcar horário no salão de beleza para arrumar o cabelo é algo que costuma deixar muita gente feliz. Porém, nem sempre é possível ir até estes estabelecimentos para alinhar os fios, nesse caso, uma alternativa é manter os cuidados em casa. Mas para isso é importante evitar alguns erros, como indica o hair stylist Fernando Máximo, parceiro Vertix Professional (marca de produtos de beleza). Confira!

1. Não preparar o cabelo

Segundo o hair stylist, “o primeiro e grande erro é começar a escovar os cabelos com os fios encharcados. O cabelo é mais frágil quando está molhado, então o ideal é iniciar o processo quando ele já estiver praticamente seco”.

O profissional reforça que tirar o excesso de água com a toalha e aguardar de 15 a 20 minutos faz toda a diferença. “Além disso, nessa etapa, um produto fundamental é o protetor térmico, que vai garantir a saúde dos fios”, diz Fernando Máximo.

2. Utilizar um secador de má qualidade

Quando se trata da escolha do secador, o hair stylist recomenda não se basear apenas no preço do produto. “É necessário avaliar a potência, design, quantidade de temperaturas e variação de velocidades. Vale observar também se o elétrico possui tecnologias que são benéficas ao cabelo como, por exemplo, os modelos que distribuem íons durante a secagem para garantir a selagem das mechas, além de deixá-las mais brilhosas”, explica o profissional.

Escolher a escova correta ajuda a garantir um bom resultado (Imagem: nensuria | Freepik)

3. Escolher a escova errada

Para Fernando Máximo, saber identificar o modelo de escova ideal também ajuda a garantir o resultado perfeito. “Uma dica é investir em versões com base de cerâmica, isso porque elas retêm o calor do secador por mais tempo, além de distribuí-lo de forma uniforme entre os fios, o que ajuda a evitar danos à fibra capilar e ainda diminui o frizz”, comenta o parceiro Vertix Professional.

O profissional recomenda também avaliar o diâmetro da escova. “Por exemplo, se o cabelo for curto, uma escova com diâmetro menor tracionará melhor os fios; cabelos longos precisam de uma escova com diâmetro maior para conquistar a escova de salão perfeita, além de reduzir o tempo de escovação por ser capaz de tracionar mechas mais cheias”.

4. Esquecer a finalização

A finalização é praticamente indispensável para obter um cabelo bonito e com resultado de salão. “Mesmo que você tenha conseguido fazer uma escova perfeita, sem uma boa finalização o resultado não terá a mesma durabilidade. Aplique um óleo finalizador para dar o acabamento brilhoso, macio e evitar o frizz”, recomenda Fernando Máximo. Ele indica escolher uma fórmula leve para não pesar nos fios e aplicar sempre pequenas quantidades.

Por Ana Paula Figueiredo