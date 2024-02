10 dicas para a maquiagem durar mais no Carnaval 

No Carnaval, a maquiagem se torna uma parte essencial da celebração, muitas vezes desempenhando um papel central na expressão criativa e na caracterização dos foliões. No entanto, o calor, a umidade e a energia frenética das festividades podem representar desafios para a durabilidade da make. É por isso que alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença para garantir que ela permaneça impecável ao longo da folia. Veja abaixo!

1. Cuide da hidratação

Antes de iniciar a maquiagem, certifique-se de hidratar bem a pele. Use um hidratante adequado ao seu tipo de pele para garantir uma base suave e viçosa. “Esse é um passo essencial, e até mesmo as peles oleosas necessitam de hidratação, para se manter saudável e com aparência radiante”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica especialista em Dermatologia.

2. Use um primer

Depois de hidratar a pele, aplique um primer facial para criar uma base uniforme. Esse passo ajuda a minimizar poros, fixa a maquiagem e aumenta a durabilidade dos produtos. “O primer é conhecido por ser uma pré-maquiagem: aquele produto que você coloca para uniformizar a pele antes mesmo de se aventurar com uma base qualquer”, explica o hair stylist Henry Basttos.

3. Produtos à prova d’água

Opte por produtos resistentes à água, como máscara de cílios, delineador e sombras. Isso ajuda a evitar borrões causados pelo suor ou possíveis chuvas durante os festejos carnavalescos. “No Carnaval, não há outra saída. Rímel, lápis, sombra ou delineador precisam ser à prova d’água. Ainda assim, o ideal é usar produtos de qualidade para garantir que os olhos não borrem. Vale lembrar que o item deve ser à prova d’água, e não resistente à água”, diz a fundadora da Visatgé, Débora Latgé, consultora de imagem com foco em linguagem corporal e facial, e especialista em visagismo e coloração pessoal.

4. Fixador de maquiagem

Use um spray fixador de maquiagem para selar a maquiagem no lugar. Aplique-o em uma distância apropriada para cobrir uniformemente o rosto e prolongar a durabilidade da make.

5. Escolha de produtos de longa duração

Opte por bases, corretivos e batons de longa duração. Esses produtos têm formulações especiais que resistem ao calor e à umidade, mantendo a maquiagem impecável por mais tempo.

Se o batom não for de longa duração, o uso do pó pode fazê-lo durar mais tempo nos lábios. “Passe o batom, aplique pó solto com auxílio de uma esponja, tire o excesso do pó com pincel e passe o batom novamente”, ensina o maquiador Henry Albertin.

Usar o pó na zona T do rosto ajuda na durabilidade da maquiagem (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock)

6. Técnica de baking

Aplique uma quantidade generosa de pó translúcido nas áreas que costumam acumular oleosidade, como abaixo dos olhos e na zona T. Deixe o pó agir por alguns minutos antes de remover o excesso. Isso ajuda a controlar o brilho ao longo do dia. “O pó é muito importante tanto para a durabilidade quanto para o acabamento da make, principalmente na Zona T do rosto”, diz o maquiador e influenciador Emerson Damas.

7. Camadas finas

A maquiadora Andressa Bonetti recomenda aplicar camadas finas de produtos, como base e corretivo, ao invés de uma camada espessa. Isso evita que a maquiagem acumule e craquele ao longo do tempo.

8. Evite toques excessivos

Resista à tentação de tocar no rosto constantemente. O toque constante transfere óleos naturais da pele para a maquiagem, reduzindo sua durabilidade.

9. Retoque estratégico

Carregue consigo produtos para retoques rápidos, como lenços antibrilho, pó compacto e batom. Faça retoques de maneira estratégica ao longo do dia para manter a maquiagem fresca.

10. Remoção adequada

Ao final do dia, remova a maquiagem de maneira adequada com produtos demaquilantes eficazes. Limpar completamente a pele permite que ela respire e se recupere para a próxima aplicação. O primeiro passo é remover o excesso de maquiagem com lenços umedecidos. “Depois disso, o ideal é usar um demaquilante, de preferência não muito oleoso”, indica a dermatologista Joana Tebar Figueira.