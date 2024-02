5 dicas para utilizar o sofá colorido na decoração

O sofá é uma mobília indispensável em qualquer casa e, assim como qualquer outro móvel, precisa ser bem escolhido para ornar com a decoração do ambiente. Para isso, o que não falta são opções no mercado. E a aposta para 2024 é o sofá colorido, que promete trazer modernidade aos lares.

“Nós classificamos essa configuração como atemporal, pois os sofás coloridos são uma forma de valorizar o ambiente onde foi inserido, fugindo dos padrões tradicionais. É uma forma de trazer mais vida e estilo, podendo até se transformar nos protagonistas do espaço, mas a escolha precisa levar em consideração gostos, preferências e a identidade de seus moradores para assim ter significado”, esclarecem as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

A seguir, as arquitetas listam 5 dicas para você utilizar esse modelo de sofá com estilo e equilíbrio. Confira!

1. Considere o estilo do décor

Analisar o contexto do ambiente é o primeiro passo antes da escolha, que deve levar em consideração o estilo e o décor adotado, bem como os demais elementos como tapetes, pisos, cortinas e paredes. A ideia é conquistar um visual harmonioso para evitar que o colorido do sofá destoe negativamente.

Paula Passos ressalta que nem sempre os sofás precisam evocar a expressividade de cores vivas e vibrantes. “Claro que sempre trarão um ar mais alegre e descolado, mas optar por cores mais suaves ou mais fechadas também é um caminho acertado para uma decoração mais discreta e elegante, principalmente quando remete aos estilos mais clássicos”, esclarece.

De acordo a arquiteta, usar um móvel de cores mais fechadas é uma estratégia para promover o equilíbrio e evidenciar a personalidade dos moradores, especialmente quando eles são mais discretos. O modelo do sofá também é uma característica importante. “Sofás de linhas mais contemporâneas aceitam melhor as cores mais fortes, enquanto os modelos mais clássicos se alinham melhor com paleta mais discreta e mais fechada”, diz Paula Passos.

2. Faça uma lista com as suas cores favoritas

Na hora de pensar na cor do sofá, a arquiteta Danielle Dantas aconselha listar quais são as favoritas para eliminar o risco de arrependimento ou o cansaço visual.

“Lembrando sempre que os efeitos já conhecidos e estudados de cromoterapia afetam no nosso dia a dia. Então, se o sofá for posicionado na sala pode haver uma paleta mais forte e vibrante, no dormitório é melhor escolher adotar tons de azul ou verde, que são mais relaxantes”, recomenda a profissional. Confira outras opções cores listadas por ela:

Amarelo: cor vibrante, energizante e que traz alegria e vivacidade. Tons mais suaves, como o amarelo-claro ou o amarelo-mostarda, combinam com a ideia de calor e luminosidade;

cor vibrante, energizante e que traz alegria e vivacidade. Tons mais suaves, como o amarelo-claro ou o amarelo-mostarda, combinam com a ideia de calor e luminosidade; Rosa: adiciona delicadeza. Tons mais suaves, como pastel, propiciam uma atmosfera romântica, enquanto os mais intensos, como o rosa-choque, agregam ousadia e modernidade;

adiciona delicadeza. Tons mais suaves, como pastel, propiciam uma atmosfera romântica, enquanto os mais intensos, como o rosa-choque, agregam ousadia e modernidade; Verde: traz frescor e conexão com a natureza. Nuances mais suaves, como o verde-menta ou oliva, revelam uma atmosfera relaxante, já os mais intensos, como o verde-esmeralda, inspiram luxo e sofisticação;

traz frescor e conexão com a natureza. Nuances mais suaves, como o verde-menta ou oliva, revelam uma atmosfera relaxante, já os mais intensos, como o verde-esmeralda, inspiram luxo e sofisticação; Azul: essa cor funciona bem tanto em ambientes de estilo costeiro como contemporâneo. O gradiente delicado, como o azul-pastel turquesa, contribui para as sensações de calma e serenidade.

A base neutra evita que o sofá colorido sobrecarregue o ambiente (Imagem: Escritório PB Arquitetura | Henrique Ribeiro)

3. Utilize uma base neutra em espaços pequenos

As arquitetas Danielle e Paula afirmam que os sofás coloridos são muito bem-vindos para deixar o espaço mais arrojado, descolado e alegre, mas recomendam combinar o móvel com uma base neutra para não sobrecarregar o espaço.

4. Invista em capas

As profissionais têm uma dica de ouro para quem continua receoso com esse tipo de sofá: “O colorido pode ser revestido por capas avulsas, feitas sob medida, em tons neutros como branco ou bege para usar em fases futuras, caso os moradores se cansem da cor”, recomendam.

5. Evite exposição solar

Para preservar a cor e durabilidade do sofá, é sempre bom evitar a exposição direta ao sol e muita claridade, uma vez que os tecidos de tons vibrantes tendem a desbotar quando recebem os raios UV por um longo período. No caso de ficar perto de janelas e esquadrias, cortinas ou persianas de tela solar são a solução para a proteção do mobiliário.

Por Emilie Guimarães