4 características do gato da raça ragdoll 

O ragdoll é originário dos Estados Unidos, conhecido por suas características diferentes e temperamentais que o tornam uma opção única para amantes de felinos. Esses gatos têm uma origem intrigante, sendo criados inicialmente na década de 1960 por Ann Baker. Acredita-se que alguns gatos, entre eles, burmês e persa, tenham sido usados no cruzamento. O resultado foi uma raça impressionante com pelagem semi-longa, olhos azuis expressivos e um temperamento dócil.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato ragdoll!

1. Aspectos físicos

As características físicas do ragdoll são notáveis. Estes gatos são grandes, musculosos e têm uma pelagem macia e sedosa. Segundo informações da Cat Fanciers Association (CFA), suas colorações podem variar, incluindo azul, chocolate, lilás, vermelho e creme.

Em termos de tamanho e peso, os machos geralmente atingem de 6 a 9 kg, enquanto as fêmeas ficam entre 4,5 e 6,8 kg. Seu porte robusto, aliado às patas longas e cauda peluda, contribuem para uma aparência elegante e imponente.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento dócil do ragdoll é uma de suas características mais fortes. Esses gatos são conhecidos por sua personalidade tranquila e afetuosa, muitas vezes comparados a “bonecas de pano” – daí o seu nome – devido à sua tendência a relaxar completamente quando segurados.

São animais de companhia que gostam de interagir com seus tutores e se dão bem com crianças e outros animais de estimação. Sua natureza tranquila, no entanto, não deve ser interpretada como apatia, já que também podem ser brincalhões e curiosos. Além disso, eles preferem brincar no chão, não são muito de escalar e saltar.

A pelagem do ragdoll requer escovação regular para se manter saudável (Imagem: Serita Vossen | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Quanto aos cuidados, a pelagem do ragdoll requer escovação regular para evitar emaranhados e reduzir a quantidade de pelos soltos. A alimentação deve ser balanceada e adaptada à idade e atividade do gato para evitar problemas de peso. Além disso, visitas regulares ao veterinário são essenciais para garantir a saúde contínua do animal. Isso porque ele pode ter predisposição a algumas doenças genéticas, como problemas cardíacos.

4. Educação e socialização

Em relação à educação e socialização, os ragdolls, conforme a CFA, são bem-comportados e fáceis de cuidar. Além disso, respondem bem ao treinamento positivo e reforço, sendo importante oferecer brinquedos interativos e atividades que estimulem sua mente curiosa.