5 receitas simples e práticas para o almoço

Preparar receitas simples, fáceis e deliciosas para o almoço em casa é uma opção prática e gratificante que permite explorar a culinária de forma acessível. Com ingredientes comuns e técnicas básicas, é possível criar refeições saborosas que atendam às preferências individuais e proporcionem uma experiência gastronômica caseira única. Por isso, a seguir, confira 5 receitas simples para você incluir no cardápio e facilitar a rotina!

Tomate recheado com queijo

Ingredientes

4 tomates

240 g de queijo muçarela ralado

ralado 200 ml de requeijão

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado e cebolinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte a parte superior dos tomates e retire as sementes. Em um recipiente, coloque o requeijão, o queijo muçarela e o sal e misture bem. Com a ajuda de uma colher, recheie os tomates com a mistura. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180º C por 10 minutos. Polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Couve-flor empanada

Ingredientes

350 g de couve-flor lavada

1 ovo

200 ml de água

3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a couve-flor e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, separe os floretes e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, coloque o ovo em um recipiente, bata e reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de rosca e reserve. Passe os floretes de couve-flor no ovo e, depois, na farinha de rosca. Disponha no óleo quente e frite até dourar. Retire do óleo e coloque em um recipiente com papel-toalha. Repita o processo com toda a couve-flor e sirva em seguida.

Rolinho de berinjela com queijo gorgonzola

Ingredientes

3 berinjelas

50 g de queijo gorgonzola picado

1 colher de sopa de nozes picadas

2 colheres de sopa de iogurte natural

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as berinjelas em fatias finas, no sentido da vertical. Disponha sobre um recipiente, cubra com água, coloque 1 colher de sopa de sal e deixe de molho por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque o queijo gorgonzola, as nozes e o iogurte e misture bem. Reserve. Escorra a água da berinjela e seque as fatias. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe as fatias de berinjela. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, recheie as fatias com a mistura de queijo reservada e enrole. Sirva em seguida.

Hambúrguer de lentilha (Imagem: StockphotoVideo | Shutterstock)

Hambúrguer de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

4 xícaras de chá de água

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a lentilha e a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair, escorra a água e transfira a lentilha para um recipiente. Adicione o alho, a cebola, o cheiro-verde, o azeite, a pimenta-do-reino, o sal e misture bem.

Por último, coloque a farinha de arroz e o farelo de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um hambúrguer e coloque em uma forma untada com azeite. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido a 180º C até dourar. Desligue o forno e sirva em seguida.

Macarrão com molho de limão

Ingredientes

250 g de macarrão penne

penne 1 l de água

100 g de queijo parmesão

80 g de manteiga

Raspas e suco de 1 limão-siciliano

250 ml de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione as raspas e o suco de limão e mexa para incorporar. Junte o creme de leite, misture e leve novamente ao fogo médio até o molho reduzir. Acrescente o macarrão, desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.