O pastor alemão é uma raça originada na Alemanha no final do século XIX. Foi inicialmente desenvolvido para ser um cão de pastoreio, mas sua inteligência e versatilidade o levaram a desempenhar uma variedade de funções, desde cão policial até companheiro leal. Ele cativa amantes de cães em todo o mundo, tornando-se mais do que um simples animal de estimação, mas um amigo extraordinário.

Por isso, a seguir, confira 8 curiosidades sobre o cachorro pastor alemão!

1. Inteligência notável

Os pastores alemães, conhecidos por sua inteligência excepcional, estão entre as raças mais treináveis do mundo. São frequentemente usados em trabalhos que exigem habilidades cognitivas avançadas, como busca e resgate, detecção e trabalho policial.

2. Pelagem dupla e marcante

O pelo do pastor alemão é duplo, com uma camada externa densa e uma interna macia. Essa pelagem característica, muitas vezes em tons de preto e castanho, proporciona isolamento térmico, protegendo-o contra diversas condições climáticas.

3. Habilidades de pastoreio inatas

Apesar de serem frequentemente associados a funções policiais e de guarda, os pastores alemães ainda mantêm fortes instintos de pastoreio. Eles podem exibir comportamentos como reunir outros animais da família.

Uma boa dieta e acompanhamento veterinário são obrigatórios para manter a saúde dos cães dessa raça (Imagem: Utekhina Anna | Shutterstock)

4. Saúde robusta

A raça é propensa a algumas condições, como displasia de quadril e problemas relacionados às orelhas. Por isso, uma boa dieta e cuidados veterinários regulares são essenciais para manter a saúde do pastor alemão.

5. Laços fortes com a família

Eles são afetuosos com suas famílias e protetores, especialmente em relação às crianças. Formam fortes laços com seus tutores.

6. Altamente ativos

Essa raça possui bastante energia e requer exercícios regulares para manter a saúde física e mental. Longas caminhadas, corridas e atividades interativas são cruciais para satisfazer suas necessidades de exercício.

7. Habilidades de farejamento

Devido ao seu olfato aguçado, os pastores alemães são frequentemente usados em operações de busca e resgate. Sua habilidade de farejar é notável, tornando-os valiosos em emergências.

8. Popularidade mundial

Reconhecido em todo o mundo, o pastor alemão está entre as raças mais populares. Sua reputação de lealdade, inteligência e habilidades de trabalho contribuem para a constante demanda como cão de estimação e de serviço.