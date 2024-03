4 dicas para manter o equilíbrio durante a Páscoa

Com a chegada da Páscoa, é comum nos encontrarmos diante de uma abundância tentadora de chocolates e outros alimentos que podem nos fazer “fugir da dieta”. Equilibrar essa tradição festiva com uma alimentação saudável pode parecer desafiador, mas é possível!

“Quando se é extremamente rigoroso com a dieta, não abrindo exceções, é mais difícil manter esse regime a longo prazo, pois haverá eventos sociais, como jantares e aniversários, em que será tentador desviar-se da dieta”, relata o Dr. Gabriel Almeida, médico, escritor e professor de pós-graduação em sarcopenia e cursos para médicos.

Pensando nisso, o médico traz essas 4 dicas valiosas para curtir a Páscoa sem comprometer a saúde. Confira abaixo!

1. Evite comer chocolate à noite

Diversas pessoas já experimentaram a sensação de desejo por doces à noite, pois são alimentos reconfortantes. No entanto, é importante ter estratégias para evitar o consumo de chocolate durante esse período, dando preferência à manhã para desfrutar desse doce.

Estudos mostram que, quando consumimos alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, alimentos que aumentam significativamente os níveis de glicose no sangue (conhecidos como alimentos danosos, como os doces), à noite, há maior probabilidade de acumular gordura corporal.

2. Consuma mais fibras

Quando se tem alimentação e hábitos alimentares saudáveis, pequenos deslizes na dieta não fazem mal e podem ser importantes para o bem-estar mental, inclusive. Considerando essa abordagem equilibrada, somos capazes de desenvolver estratégias para minimizar os impactos. Nesse cenário, uma das recomendações é consumir mais fibras.

“[Recomenda-se] aumentar o consumo de fibras para promover a saúde intestinal. A aveia é uma excelente opção, assim como saladas e o uso de psyllium, uma fibra natural solúvel que pode ser adicionada à alimentação antes do café da manhã, almoço e jantar para ajudar a controlar o apetite”, explica o médico.

Incluir suplementos no café da manhã é uma estratégia para diminuir o desejo por doces (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

3) Adicione o whey protein no seu café da manhã

O whey protein é uma proteína derivada do soro do leite, e incluir o suplemento no café da manhã ajuda a regular os picos de insulina ao longo do dia. Se o nível do hormônio estiver alto no organismo, impacta diretamente o desejo por doces.

“A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que regula os níveis de glicose no sangue, transportando-a para as células. Quando há um aumento excessivo nos níveis de insulina, a glicemia tende a diminuir, resultando em um aumento imediato do apetite, especialmente por alimentos de alto índice glicêmico, como os doces”, afirma o profissional.

4) Escolha chocolates com 70 % de cacau

Não há alimentos proibidos que sejam impossíveis de incluir em nossa alimentação: existem quantidades saudáveis. Embora saibamos que, durante a Páscoa, é comum nos permitirmos mais chocolates, uma alternativa é optar por aqueles com 70% de cacau.

“A grande preocupação com o chocolate está relacionada ao açúcar adicionado e à gordura hidrogenada, que podem acarretar sérios riscos à saúde, como obesidade e doenças cardiovasculares”, finaliza o Dr. Gabriel.

Por Carla Andrade