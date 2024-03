5 sintomas que podem indicar problemas no coração

O coração é um órgão vital que desempenha um papel central em nosso sistema circulatório, responsável por bombear o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. No entanto, problemas cardíacos podem surgir silenciosamente, sem percebermos de imediato.

Condições como infarto, insuficiência cardíaca e arritmias podem se desenvolver gradualmente, muitas vezes exibindo sinais sutis. Sendo assim, para evitar complicações graves, é essencial estar ciente dos sinais de alerta que indicam possíveis problemas cardíacos.

“Antes de uma doença cardiovascular chegar à sua pior fase, ela dá diversos sinais, que o paciente muitas vezes não relaciona com o coração, mas que, se forem observados e levados a um especialista, podem facilitar e acelerar o diagnóstico e o tratamento, salvando a vida do paciente”, explica o médico cardiologista Dr. Roberto Yano.

A seguir, o médico Dr. Roberto Yano lista 5 sinais que podem indicar que o seu coração não vai bem.

1. Dor no peito

Esse é um dos sintomas mais clássicos de problemas no coração, mas tem sido cada vez mais desconsiderado e tido como algo normal quando ocorre ocasionalmente. Mas, sempre que houver esse sinal, é importante procurar um médico, pois a dor pode indicar não só problemas no coração, mas em diversas outras áreas do corpo.

2. Cansaço e falta de ar

Se você se cansa muito facilmente e fica com falta de ar ao praticar esportes, exercícios físicos ou ao fazer atividades rotineiras que antes fazia normalmente, isso pode indicar uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Por isso, ao notar esses sintomas, é importante procurar um médico.

3. Inchaço nas pernas

Esse sintoma pode indicar diversos problemas, como obesidade, problemas nas veias das pernas, nos rins ou doença no fígado, mas também pode apontar uma insuficiência cardíaca.

Sentir o coração acelerado ou descompassado pode indicar arritmia cardíaca (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Palpitação

O normal é não sentir o coração bater. Quando passamos a perceber os seus batimentos de forma acelerada ou descompassada, pode indicar uma arritmia cardíaca e que, em alguns casos, pode ser mais grave e até levar à morte se não for bem tratada.

5. Tonturas

Problemas no bombeamento do sangue podem prejudicar a circulação sanguínea e reduzir a quantidade de sangue que chega ao cérebro, o que gera tonturas e até mesmo desmaios.

O que fazer ao observar esses sintomas?

Ainda conforme o Dr. Roberto Yano, é preciso buscar ajuda médica ao apresentar qualquer um dos sintomas listados, antes de evoluírem para um problema mais grave. Isso ajuda a tratar a doença com mais eficácia.

“Notando sintomas de problemas no coração, é fundamental buscar assistência médica e realizar os exames necessários. Lembre-se que, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores as chances de recuperação total”, afirma o médico.

Além disso, hábitos de vida saudáveis contribuem para o bom funcionamento do coração. “Quando se fala de cuidados preventivos, é preciso fazer um check-up anual e ter cuidados com o seu estilo de vida, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle do estresse, entre outros”, explica Dr. Roberto Yano.

Por Adriana Quintairos