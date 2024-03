8 dicas de maquiagem e cabelo para arrasar no Lollapalooza

O festival Lollapalooza Brasil está de volta para a sua 11ª edição, que ocorre no autódromo de Interlagos, São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de março. Além do line-up repleto de artistas incríveis, o festival também é conhecido por ser um verdadeiro desfile de tendências, em que a criatividade e a autenticidade se destacam. E, para aproveitar da melhor forma possível, nada melhor do que se jogar na criatividade na hora de preparar a make e o penteado.

Para ajudar na produção, que deve unir conforto e estilo, a beauty expert Bruna Scharf, da rede Walter’s Coiffeur, lista algumas dicas de penteados e maquiagens para você permanecer belíssima até o último show. Confira!

1. Messy girl

A tendência ‘messy girl’ desafia padrões com produções intencionalmente desarrumadas (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock)

A estética ‘messy girl‘, ou garota bagunçada, tem ganhado holofotes no mundo da moda. Indo de oposto a estética da ‘clean girl‘, a tendência messy se inspira no grunge dos anos 90, com a proposta de quebrar os padrões de perfeição com produção intencionalmente com mal-acabada, maquiagem borrada e cabelo desarrumado.

“Para o festival, a messy girl é uma ótima pedida, destacando o visual grunge rocker. A dica é se jogar no lápis de olho preto ou marrom. Para atingir o visual, basta aplicar lápis de olhos nas linhas d’água e rente a linha dos cílios, e depois esfregar os olhos de forma a esfumar o traçado”, diz Bruna Scharf.

2. Um toque de cor

As makes coloridas são uma ótima opção para o evento (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

Quer sair do básico? Por que não mergulhar nas cores e se divertir com uma maquiagem inovadora? Seja com sombras coloridas, máscara de cílios colorida, batons, blushes, opções não faltam para dar aquele destaque na produção.

“Uma ótima pedida para ousar na make básica é trazer uma informação de moda com bastante máscara de cílios colorida. Invista na pele iluminada, e traga a cor para os olhos”, afirma a especialista.

3. Sardinhas nada básicas

Criar sardinhas falsas está em alta nas redes sociais (Imagem: marinafrost | Shutterstock)

Nas redes sociais, o hype de fazer sardinhas falsas tem conquistado cada vez mais corações. Celebridades como Hailey Bieber e Bianca Andrade são algumas adeptas da trend. Para dar um up, uma pequena adaptação do look: as sardinhas brilhantes!

“Aqui a ideia é colar, com cola de cílios, glitter, pedrinhas ou, até mesmo, estrelinhas metalizadas pelo rosto, como se fossem sardas, só que mais ousadas e luminosas”, completa Bruna Scharf.

4. Coque polido

O coque é um penteado prático e favorito das fashionistas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

O penteado, queridinho das fashionistas, é uma ótima opção para curtir o dia sem se preocupar com o cabelo solto no rosto. Para recriar, basta dividir o cabelo ao meio e separar a mecha da franja que vai da altura do arco da sobrancelha em diagonal ao meio da cabeça. Prenda o restante do cabelo em um rabo de cavalo na altura que desejar e alinhe bastante os fios com a ajuda de um pente, gel ou pomada.

“Com a franja que separamos, o truque é passar bastante gel e prender ao longo do rabo de cavalo de forma que a repartição do cabelo seja respeitada”, diz a beauty expert. Com o cabelo preso, basta torcer o comprimento dos fios em formato de coque e prender com a ajuda de grampos.

5. Maria chiquinha alta com tranças

Maria chiquinha com trança traz um estilo street ao visual (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Que tal a facilidade e praticidade do cabelo preso, mas com um toque de informação de estilo street? Para conquistar o visual das marias chiquinhas, é simples: divida o cabelo ao meio e prenda dois rabos de cavalo altos nas laterais da cabeça.

“Para dar o toque fashionista, divida o cabelo dos rabos de cavalo em mechas e faça tranças. A quantidade vai de acordo com o volume de cabelo e o look desejado”, comenta Bruna Scharf.

6. Wet hair

O cabelo com efeito molhado é uma tendência (Imagem: Tinxi | Shutterstock)

O wet hair, ou cabelo com aspecto molhado, é sucesso nas passarelas e nos tapetes vermelhos. Mas que tal adaptar o look para arrasar também na hora de curtir os shows dos seus artistas preferidos?

“A ideia do wet hair é deixar o cabelo com a aparência de molhado e, para isso, o ideal é usar e abusar de gel de cabelo, pomada modeladora e fixador. Uma ótima pedida para os dias de calor é prender os fios em um rabo de cavalo slick, bem preso e alinhado, deixando uma mecha da franja colada sobre a testa, como se fosse baby hair“, diz a especialista.

7. Aplicações nos fios

As aplicações inovam e acrescentam um toque distinto aos visuais (Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock)

As aplicações são as queridinhas na hora de ousar e dar um toque diferente aos looks. Não à toa, nesta temporada elas saíram da maquiagem e migraram para os cabelos em versões com cristais e pérolas, até microflores. Seja nos rabos de cavalo, tranças ou até no cabelo solto, os acessórios destacam e estilizam as produções.

“Há quem use um carimbo de cabelo para colar as pedrinhas nas mechas. Mas, para quem não tem o acessório, para fixá-las, aposte numa cola específica para perucas ou, até mesmo, fixador em pomada ou gel. Outra dica é aproveitar os metais nos looks, com aplicações de argolas, por exemplo”, afirma a beauty expert.

8. Faixa de cabelo

Para um visual moderno, opte por faixa de cabelo (Imagem: CarlosDavid | Shutterstock)

As faixas de cabelo estão por todo lugar! Você pode usá-las nos fios soltos ou, até mesmo, com os cabelos presos. “Para um look atual e clean, uma dica é repartir os fios ao meio e separar a parte do topo da cabeça até as orelhas. Então, alinhe bem cada área com a ajuda de um pente e prenda com um grampo atrás da orelha. Agora basta colocar a faixa de cabelo na altura da testa, logo acima das sobrancelhas e prender respeitando a repartição feita”, finaliza Bruna Scharf.

Por Paula Granha Fiuza