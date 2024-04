4 filmes e séries que estreiam no Prime Video em abril

Abril está recheado de novidades imperdíveis no Prime Video. Entre os principais destaques está o ganhador do Oscar 2024 ‘Oppenheimer’, filme baseado na história do físico americano J. Robert Oppenheimer, e a série ‘Fallout’, inspirada em um jogo da ‘Bethesda’, que promete conquistar os amantes de games.

Para os fãs de comédia romântica, há o lançamento do filme ‘How to Date Billy Walsh’, um clássico das produções de triângulo amoroso, e ‘Música’, guiado pela história do ator, comediante e músico americano Rudy Mancuso. A seguir, confira mais detalhes sobre as produções!

1. Música (04/04)

‘Música’ retrata a história de vida do ator Rudy Mancuso (Imagem: Reprodução digital Prime Vídeo)

Dirigido e protagonizado pelo ator Rudy Mancuso, o filme retrata a vida do astro, que mora em Nova Jersey e é apaixonado por música. Por ter sinestesia, um fenômeno neurológico que provoca a percepção de vários sentidos ao mesmo tempo, o artista interpreta os barulhos do cotidiano em ritmos complexos e concilia a síndrome com o seu gosto musical.

Mas nem só de música vive Rudy. Em meio às suas aspirações pessoais, também é possível acompanhar um pouco da vida amorosa do ator, que passa por um conturbado momento no seu relacionamento de longa data com Haley (Francesca Reale). No entanto, tudo muda quando ele conhece Isabella (Camila Mendes). Então, ele tenta conciliar a relação com a família, a cultura brasileira e as descobertas amorosas.

2. How to Date Billy Walsh (05/04)

‘How to Date Billy Walsh’ narra a história de um triângulo amoroso entre melhores amigos (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo)

Um filme exclusivo do Prime Video, ‘How to Date Billy Walsh’, dirigido por Alex Sanjiv Pillai, conta a história de Amélia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft), dois melhores amigos que se conhecem desde a infância. Na trama, Achie sempre esteve apaixonado pela amiga, mas nunca teve coragem para se declarar.

Quando ele decide revelar os seus sentimentos, Amélia começa a gostar de Billy Walsh (Tanner Buchanan), o novo, e americano, estudante transferido. De coração partido, o jovem apaixonado decide bolar um plano para afastar Amélia e Billy, mas acaba aproximando ainda mais os dois. Para piorar, ele ainda coloca em risco a relação com sua melhor amiga.

3. Oppenheimer (08/04)

‘Oppenheimer’ narra a trajetória do físico americano que inventou a bomba atômica (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures, Atlas Entertainment e Syncopy)

Dirigido por Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’ é um drama biográfico que narra a vida e carreira do renomado físico J. Robert Oppenheimer, conhecido como o “pai da bomba atômica”. O filme explora os dilemas morais enfrentados pelo físico durante o desenvolvimento do Projeto Manhattan, seu papel crucial na construção da primeira bomba nuclear e as consequências éticas de suas descobertas. Além disso, retrata os conflitos pessoais de Oppenheimer sobre o uso da ciência para fins destrutivos e seu legado na história da humanidade.

4. Fallout (11/04)

‘Fallout’ é uma adaptação do jogo da ‘Bethesda’ (Imagem: Reprodução digital | Prime Vídeo)

Mais uma produção original do Prime Video, ‘Fallout’ é um filme ambientado em uma realidade pós-apocalíptica dos anos 50. Na trama, os cidadãos devem viver em bunkers subterrâneos para se protegerem da radiação. Porém, uma habitante pacífica é forçada a se aventurar na superfície do mundo. Tentando sobreviver na terra onde não existe quase nada, ela fica chocada ao descobrir que o lugar está mais devastado do que ela esperava.