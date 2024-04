6 tendências de moda para o outono de 2024

No mês de março, o outono se torna um pouco mais presente e, com ele, novas tendências passam a aparecer. Nesta época do ano, segundo as especialistas Manu Farias, empresária e dona do Brechó Fashion Carioca, e Gabi Rosa, consultora de imagem e estilo, algumas peças se vão para que outras ganhem espaço, enquanto outras permanecem.

“É normal haver mudanças, principalmente quando, na teoria, são estações em que a temperatura costuma mudar. Claro que depende muito da localidade também, já que existem estados, como o Rio de Janeiro, em que a temperatura não costuma cair tanto”, explica Manu.

Para Gabi Rosa, se atentar aos desfiles da semana de moda é sempre uma boa para prever o que vai chegar. “Nova York, Londres, Milão e Paris são palcos dessas tendências que estão por vir. É sempre bom ficar antenado nesses lugares, já que é de lá que saem as maiores trends“, indica.

A seguir, elas listam algumas tendências que chegam com força total no outono. Confira!

1. Alfaiataria

Muito queridas desde o ano passado, as peças de alfaiataria continuam em destaque no outono de 2024. É uma categoria de tecido que traz elegância, o que combina bastante com as estações mais frias e faz sentido em diversas ocasiões.

2. Cores típicas

Marrom, verde-militar, preto e vermelho são destaques nas passarelas da semana de moda, apostas certeiras para quem gosta de estar no “mood” inverno. Além disso, verde-oliva e mostarda também se mostram comuns nesta temporada.

O animal print dificilmente sai de moda (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

3. Animal print

Mesmo raramente saindo de moda, pelo menos nos últimos anos, o animal print é a cara do outono/inverno. Foi uma das tendências replicadas em diversos desfiles das semanas de moda e, com certeza, se mostra como uma aposta certa, em peças e acessórios.

4. Sobreposições

No outono, os looks mais usados geralmente incluem camadas com sobreposições, como camisas ou blusas combinadas com cardigãs ou jaquetas. Jeans com suéteres ou camisas de flanela são populares, assim como vestidos com meia-calça e botas.

5. Casacos de lã, trench coats e veludo

Esses são essenciais para proteger contra o clima mais frio. Calças de veludo cotelê ou couro sintético adicionam textura aos looks.

6. Acessórios

Cachecóis e lenços são usados para adicionar calor e estilo, mas você pode optar por outros que a criatividade permitir.

Por Ana Beatriz