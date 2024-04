9 dicas para escolher a guia e a coleira para o cachorro 

O cuidado na escolha da coleira e da guia para uso durante o passeio com o cachorro é fundamental para garantir a segurança, o conforto e o bem-estar tanto do animal quanto do tutor. Esses itens não são apenas acessórios, servem como ferramentas de controle e orientação durante as caminhadas na rua. Além disso, o design e o material apropriados também garantem a segurança do pescoço e da pele do pet.

“O uso de coleiras depende do porte [do animal], comportamento e finalidade”, explica Caroline Mouco Moretti, médica veterinária clínica e sócio-administradora do Grupo Vet Popular. Por isso, a seguir, confira como escolher corretamente esses itens para o seu bichinho!

1. Tamanho e resistência

Verifique se a guia e a coleira são do tamanho certo e se são fortes o suficiente para não quebrar ou soltar caso o cachorro puxe. Isso é extremamente importante para a segurança do animal e do tutor, já que o pet pode se assustar e começar a correr, ou pode ser forte e puxar com mais força do que o esperado.

2. Material

É importante que as guias sejam feitas com materiais de alta qualidade, como nylon resistente, couro genuíno e algumas fibras sintéticas fortes. Não é recomendável escolher materiais frágeis ou que possam machucar os cachorros.

3. Tipo de fecho

Observe o tipo de fecho da coleira, dando preferência àqueles com qualidade que garantam segurança e praticidade de uso. Fechos de metal ou plástico resistente, por exemplo, são boas alternativas.

4. Coleira ou peitoral

Segundo Caroline Mouco Moretti, se o cachorro é de pequeno porte e tem comportamento tranquilo, pode-se usar a coleira. Porém, se ele é um animal mais agitado, é recomendado utilizar o peitoral, para ajudar na contenção durante os passeios e evitar machucá-lo, caso necessite de um maior controle de movimento na rua.

Existe um comprimento de guia ideal para cada passeio com o cachorro (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

5. Comprimento da guia

Escolha a guia com um bom comprimento para o tipo de passeio que você costuma fazer com seu cachorro. Para caminhadas em áreas movimentadas, por exemplo, uma guia curta pode oferecer mais controle, enquanto uma longa é ideal para passeios em espaços abertos, em que o animal pode explorar com mais liberdade.

6. Conforto para o cachorro

Escolha uma coleira que seja confortável para o seu cachorro usar. Evite aquelas muito apertadas que possam causar desconforto ou machucar o pescoço do animal. Opções ajustáveis são excelentes, pois permitem adaptar o tamanho conforme a necessidade. “O mais recomendado é deixar sempre a folga de um dedo entre a coleira e o pescoço”, orienta a veterinária.

7. Visibilidade

Se você passeia à noite ou em locais com pouca iluminação, escolha uma guia e coleira que dê visibilidade. Para isso, prefira modelos com faixas reflexivas ou com cores vivas que sirvam para tornar o seu animal mais visível para os outros pedestres e motoristas.

8. Facilidade de limpeza

Escolha guias e coleiras que sejam fáceis de limpar e se mantenham higienizadas com praticidade. Materiais como nylon e couro sintético costumam ser mais fácil de limpar, necessitando apenas, em muitas vezes, de um pano úmido para remover sujeiras leves.

9. Compatibilidade com acessórios

Caso use coleiras antipulgas, identificações, ou mesmo bolsas de petiscos, confira se a guia e a coleira que escolheu são compatíveis com esses acessórios. Muitos modelos possuem argolas ou ganchos extras, facilitando a fixação de itens extras.