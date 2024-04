7 chás para ajudar a fortalecer a imunidade

No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, muitas pessoas buscam maneiras de fortalecer seu sistema imunológico para enfrentar os desafios sazonais. Uma opção popular e reconfortante são os chás, conhecidos por suas propriedades que ajudam a melhorar a imunidade. Com uma xícara, é possível fortalecer o corpo contra os desafios da estação enquanto desfruta do aconchego que a época traz.

A seguir, veja 7 receitas de chás para ajudar a fortalecer a imunidade!

Chá de gengibre

Ingredientes

1 gengibre fresco descascado e fatiado finamente

fresco descascado e fatiado finamente 4 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, adicione as fatias de gengibre e a água. Leve a panela ao fogo médio-alto. Assim que começar a ferver, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por 15 minutos. Retire a panela do fogo e coe o chá. Adicione mel para adoçar. Sirva em seguida.

Chá de alho

Ingredientes

4 dentes de alho descascados e esmagados

2 xícaras de chá de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os dentes de alho esmagados à água. Ferva por 10 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe o chá e adicione o suco de limão para dar sabor ao chá. Sirva em seguida.

Chá de eucalipto

Ingredientes

3 colheres de chá de folhas secas de eucalipto

2 xícaras de chá de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de eucalipto e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe o chá, adicione mel e suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de alecrim (Imagem: NADKI | Shutterstock)

Chá de alecrim

Ingredientes

1 punhado de folhas frescas de alecrim

2 xícaras de chá de água

Suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de alecrim e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe o chá e adicione o suco de limão para dar sabor ao chá. Sirva em seguida.

Chá de abacaxi com carqueja

Ingredientes

Casca de 1/2 abacaxi

Casca de 1 laranja

1 colher de sopa de carqueja

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela com água, adicione o gengibre e a casca do abacaxi e da laranja. Leve ao fogo médio e ferva por 3 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente a carqueja. Tampe a panela e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe antes de servir.

Chá de hortelã

Ingredientes

1 punhado de folhas de hortelã frescas e limpas

frescas e limpas 2 xícaras de chá de água

Mel e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de hortelã e ferva por 5 minutos. Após, retire a panela do fogo e deixe o chá esfriar um pouco. Coe e adicione o mel e o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de limão com mel

Ingredientes

Suco de 1/2 limão

2 colheres de chá de mel

2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque o suco de limão em uma caneca e adicione a água fervente. Adoce com o mel e sirva em seguida.