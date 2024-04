6 chás funcionais para ajudar a eliminar peso no outono

Os chás funcionais têm se tornado aliados populares na jornada de perda de peso. Além de proporcionarem uma experiência reconfortante, essas bebidas oferecem uma variedade de benefícios para o corpo, desde o aumento do metabolismo até a redução do apetite. “Os chás também hidratam, pois aumentam o aporte de líquido no organismo, o que é fundamental para o funcionamento dos rins”, completa Alex Botsaris, clínico geral e especialista em doenças infectuosas.

Por isso, confira 5 receitas de chás funcionais que serão grandes aliados na sua dieta!

Chá termogênico

Ingredientes

1/2 l de água

2 canelas em pau

Cascas de 4 maçãs

1 lasca de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 8 minutos e desligue o fogo. Com a ajuda de um coador, coe o chá e sirva em seguida.

Chá para acelerar o metabolismo

Ingredientes

1 cravo-da-índia

3 canelas em pau

3 colheres de sopa de gengibre ralado

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 8 minutos e desligue o fogo. Com a ajuda de um coador, coe o chá e sirva em seguida.

Chá detox

Ingredientes

1 l de água

5 rodelas de gengibre

3 paus de canela

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Com a ajuda de um coador, coe o chá e sirva em seguida.

Chá antioxidante (Imagem: Lika Mostov | Shutterstock)

Chá antioxidante

Ingredientes

1 l de água

Cascas e bagos de 4 romãs

2 canelas em pau

3 anises-estrelados

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as cascas e os bagos de romã, as canelas e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo e abafe o chá por 10 minutos. Depois, com a ajuda de um coador, coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.

Dica: se preferir, sirva o chá com os paus de canela e uma rodela de limão.

Chá para melhorar a digestão

Ingredientes

Casca de um abacaxi

1 l de água

6 folhas de hortelã

1 canela em pau

Adoçante a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cascas do abacaxi e a água. Leve ao fogo médio por 10 minutos. Após, acrescente as folhas de hortelã e abafe o chá por 5 minutos. Com a ajuda de um coador, coe a bebida, adoce com o adoçante e sirva em seguida.

Chá para eliminar gases

Ingredientes

6 folhas de hortelã

150 ml de água

Adoçante a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de hortelã e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Abafe o chá por 10 minutos. Depois, com a ajuda de um coador, coe a bebida, adoce com o adoçante e sirva em seguida.