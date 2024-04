5 grandes estreias no Disney+ em abril

Com a chegada de abril, o Disney+ nos presenteia com grandes novidades, prometendo uma experiência cinematográfica repleta de aventura e diversão. Inclusive, neste mês, algumas estreias vão encantar os corações dos assinantes, com histórias envolventes e personagens inesquecíveis. Isso porque, dos contos mágicos do universo Disney aos emocionantes dramas modernos, cada lançamento promete transportar os espectadores para mundos repletos de imaginação e emoção. Confira a seguir!

1. Wish – O Poder dos Desejos (03/04)

“Wish – O Poder dos Desejos” segue a jornada de Asha e sua conexão cósmica com a Estrela para salvar sua comunidade (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Wish – O Poder dos Desejos” conta a história de Asha, uma adolescente de 17 anos, cheia de otimismo e inteligência, bem como dedicada ao bem-estar de sua comunidade. Em um momento de desespero, ela faz um apelo fervoroso às estrelas, e sua súplica é atendida por uma força cósmica, a Estrela, uma pequena bola de energia ilimitada.

Juntas, Asha e Estrela enfrentam um poderoso inimigo para salvar sua comunidade. Ao longo dessa jornada, elas descobrem o verdadeiro poder da conexão entre a coragem humana e a magia das estrelas, provando que, quando esses elementos se unem, coisas extraordinárias podem acontecer.

2. Iwájú (03/04)

“Iwájú” explora a vida de Tola e Kole em uma Lagos futurista, revelando segredos e perigos em seus mundos contrastantes (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Iwájú” transporta os espectadores para uma Lagos futurista, na Nigéria, onde a divisão entre os privilegiados e os menos favorecidos é evidente. A série acompanha a vida de Tola, jovem de uma ilha rica, e seu amigo Kole, especialista em tecnologia autodidata, enquanto desvendam os segredos e perigos de seus mundos contrastantes.

Com uma estética de quadrinhos inspirada nas obras da empresa pan-africana Kugali, a série oferece uma reflexão importante sobre vivência e relações sociais em um futuro distópico e intrigante.

3. Voltando A Ler Graúna (05/04)

“Voltando a Ler Graúna” mergulha na obra de Henfil, explorando o legado da personagem em meio à ditadura militar brasileira (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Voltando a Ler Graúna” mergulha profundamente na obra de Henfil, com foco na icônica personagem Graúna, que satiriza, com humor e crítica, a realidade do sertão nordestino e a luta diária de seu povo. A série promete uma imersão no contexto histórico em que o cartunista criou suas obras, destacando especialmente a relevância de Graúna durante os anos da ditadura militar no Brasil.

Por meio de depoimentos de celebridades, entrevistas com historiadores, editores, amigos e familiares, a produção oferece uma visão abrangente sobre a vida e o legado do renomado Henfil, que deixou sua marca na cultura brasileira antes de morrer em 1988.

4. A Partitura Secreta (17/04)

Em “A Partitura Secreta”, Maya e seus colegas descobrem uma partitura misteriosa no Conservatório Staqui (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“A Partitura Secreta” acompanha a jornada de Maya, uma jovem de 16 anos determinada a desvendar o enigmático desaparecimento de seu namorado, Leo, estudante do renomado Conservatório Staqui. Ao se matricular na prestigiosa instituição em busca de respostas, ela se une a um grupo de colegas e, juntos, descobrem uma misteriosa partitura. Ao executá-la, percebem que ela concede estranhos poderes.

Então, envolvido em segredos e mistérios, o grupo tenta manter a descoberta longe dos olhos curiosos, sem saber que um perigo iminente se aproxima. No entanto, outra pessoa do conservatório está determinada a possuir a partitura e suas intenções são obscuras.

5. Segredos dos Polvos (21/04)

“Segredos dos Polvos” revela a fascinante inteligência e as habilidades extraordinárias desses seres marinhos (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

“Segredos dos Polvos” mergulha no fascinante mundo desses seres marinhos extraordinários, verdadeiros alienígenas em nosso próprio planeta. Com três corações, sangue azul e habilidades incomparáveis, os polvos desafiam nossa compreensão da vida na Terra.

Por meio de imagens impressionantes e relatos científicos, a série revela a notável inteligência desses animais. Surpreendentemente adaptáveis, eles demonstram habilidades únicas, desde o uso de ferramentas até a capacidade de transformar seus corpos para imitar outras criaturas. Além disso, a produção foca nas formas de comunicação complexas desses bichos, que transcendem as barreiras das espécies, incluindo interações surpreendentes com os próprios seres humanos.