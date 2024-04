Os gatos machos e fêmeas têm inúmeras semelhanças nas necessidades básicas, como cuidados de higiene, alimentação e atividade física. No entanto, as diferenças biológicas e comportamentais desempenham um papel significativo em como eles interagem com o ambiente ao seu redor, outros animais e humanos.

Nesse sentido, é crucial entender essas distinções a fim de proporcionar um ambiente confortável e interessante para o felino, de modo que atenda às suas necessidades. Por isso, a seguir, confira 8 diferenças entre gatos machos e fêmeas!

1. Tamanho e peso

Gatos machos geralmente são maiores e mais pesados do que as fêmeas. Isso ocorre devido às diferenças hormonais. Normalmente, eles têm uma estrutura corporal mais forte ao redor do pescoço e das bochechas.

2. Comportamento territorial

Os gatos machos têm uma tendência mais forte a marcar território, seja por meio da urina ou da arranhadura em objetos. Faz parte do seu instinto a demarcação de território e a competição pelas fêmeas.

3. Vocalização

As fêmeas costumam ser mais vocais do que os machos, principalmente durante o período do cio. Além disso, elas podem miar mais frequentemente para chamar a atenção dos machos ou expressar desconforto.

4. Comportamento durante o cio

Fêmeas não castradas passam por ciclos de cio e, por causa disso, podem se tornar mais agitadas, precisando de atenção extra e exibindo comportamentos de acasalamento. Os machos, por sua vez, podem demonstrar maior agitação e desejo de sair de casa para procurar uma fêmea no cio.

As fêmeas podem ser mais sociáveis do que os gatos machos (Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock)

5. Comportamento social

Normalmente, as fêmeas são mais sociais e amigáveis do que os machos, tanto com outros gatos quanto com humanos. Por causa disso, são muitas vezes consideradas mais amorosas e inclinadas à busca de proximidade e interação.

6. Tolerância com outros gatos

As fêmeas são mais tolerantes com outros felinos em casa do que os machos. Isso pode resultar em uma dinâmica mais harmoniosa em lares com múltiplos bichanos, embora haja variações individuais em cada gato.

7. Habilidade de caça

Apesar de ambos serem ótimos caçadores, os machos têm uma tendência ligeiramente maior de sair sozinho para caçar, principalmente no meio da noite. Isso porque ele tem o instinto de prover para sua família – seja ela humana ou felina.

8. Cuidado com filhotes

Enquanto as fêmeas costumam assumir o papel principal no cuidado com os filhotes, os machos também podem se mostrar protetores e carinhosos, especialmente se forem castrados e não estiverem competindo por território ou parceiras.