5 receitas especiais de frango de padaria para o almoço de domingo

O frango assado é uma das tradições no almoço de família e, especialmente no domingo, é comum as pessoas o comprarem em padarias. No entanto, há quem deseje preparar essa iguaria também em casa, mas sem perder o seu sabor e característica. Para isso, existem diversas opções com molhos e ervas simples de fazer que dão um toque especial ao prato.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas suculentas e macias para você fazer em poucos minutos e surpreender os familiares e amigos. Veja!

Frango assado com batata

Ingredientes

2 kg de frango

2 colheres de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de manteiga derretida

300 g de batata descascada e cortada em meia-lua

Sal, pimenta-do-reino moída e colorau a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, colorau e suco de limão. Amarre os pés com a ajuda de um barbante, cubra com um papel-alumínio e leve à geladeira por 6 horas. Após, retire da geladeira e espalhe a manteiga sobre o frango. Cubra novamente com o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Depois, com cuidado, retire o papel-alumínio, disponha as batatas sobre a assadeira e leve novamente ao forno por mais 50 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Frango com molho de limão

Ingredientes

2 kg de frango

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de vinagre

1 colher de sopa de colorau

5 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, a água, o azeite, o vinagre, o colorau, o sal, a pimenta-do-reino, o alho, a cebola e a cebolinha. Bata até ficar homogêneo. Após, disponha o frango sobre uma assadeira e despeje o molho sobre ele. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 4 horas na geladeira. Depois, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 220ºC até dourar. Desligue o forno e sirva em seguida.

Frango assado com ervas

Ingredientes

2 kg de frango

100 g de manteiga derretida

2 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua

descascadas e cortadas em meia-lua Sal, pimenta-do-reino moída, alecrim, manjericão e sálvia a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o frango e pincele com a manteiga. Em seguida, tempere com sal, pimenta-do-reino moída, alecrim, manjericão e sálvia. Amarre os pés com a ajuda de um barbante e disponha as cebolas em volta do frango. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 20 minutos. Depois, reduza o forno para 200ºC e asse por 1 hora. Desligue o forno e sirva em seguida.

Frango assado com molho de laranja (Imagem: Wiktory | Shutterstock)

Frango assado com molho de laranja

Ingredientes

2 kg de frango

Suco de 4 laranjas

2 colheres de sopa de azeite

2 ramos de alecrim

4 dentes de alho descascados e picados

4 colheres de sopa de molho de soja

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de laranja, o azeite, o molho de soja, o açúcar mascavo e o alecrim e misture bem. Adicione o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, disponha o frango sobre uma assadeira e despeje a mistura sobre ele. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 6 horas. Em seguida, retire da geladeira e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos, retirando o papel-alumínio na metade do tempo. Desligue o forno e sirva em seguida.

Frango assado com molho de maracujá

Ingredientes

2 kg de frango

2 cebolas descascadas e cortadas em cubos

3 dentes de alho descascados e amassados

300 ml de suco de maracujá concentrado

concentrado 1 colher de sopa de vinagre

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o frango e tempere com a cebola, o alho, o suco de maracujá, o vinagre e os demais temperos. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 24 horas na geladeira. Após, retire o papel-alumínio, espalhe a manteiga sobre o frango e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.