6 receitas de chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo

Uma excelente maneira de iniciar a dieta e limpar o organismo é por meio do consumo de chás. Com inúmeros benefícios para o corpo, essa bebida pode ser preparada com diferentes tipos de ervas. Além de auxiliar no processo de emagrecimento, alguns chás ajudam na sensação de bem-estar. Por isso, separamos 6 receitas para você preparar em casa e aproveitar o sabor e os benefícios dessa bebida. Confira!

Chá de gengibre com limão

Ingredientes

1/2 l de água

2 colheres de sopa de raiz de gengibre ralada ​

​ 1/2 limão com casca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Adicione o gengibre e o limão e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira a mistura para um liquidificador e bata até triturar bem. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Chá-verde com maçã

Ingredientes

1 l de água

2 colheres de sopa de chá-verde

1 maçã sem sementes picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, acrescente o chá-verde e a maçã, tampe e abafe por 3 minutos. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Chá de erva-doce

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de erva-doce ​

​ 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente as sementes de erva-doce, tampe e abafe por 10 minutos. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Chá de salsa (Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock)

Chá de salsa

Ingredientes

1 ramo de salsa picada

1 l de água

1 limão-siciliano fatiado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as fatias de limão e a salsa e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe abafar por 5 minutos. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Chá de sene

Ingredientes

150 ml de água

1 colher de café de folhas secas de sene

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar ferver. Ferva por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma xícara, coloque as folhas secas de sene, despeje a água sobre ela, tampe e abafe por 5 minutos. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Chá de hibisco com capim-limão

Ingredientes

150 ml de água

1 colher de sopa de folhas de hibisco

Suco de 1 limão-tahiti

1 colher de sopa de capim-limão picado

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco, tampe e abafe por 3 minutos. Coe com a ajuda de um coador, acrescente o suco de limão, o capim-limão e o mel e misture bem. Sirva em seguida.