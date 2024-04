5 dicas para reformar móveis de madeira em casa

Os móveis de madeira são peças que conferem personalidade e charme à decoração de qualquer ambiente. Além de sua estética atraente, são vantajosos devido à sua durabilidade e resistência. No entanto, com o passar do tempo e o uso frequente, é natural que essas peças apresentem sinais de desgaste, como arranhões, manchas ou desbotamento da cor.

Entretanto, é importante ressaltar que não é necessário descartar o móvel quando isso acontece. Pelo contrário, é possível reformá-lo, restaurando sua beleza e funcionalidade originais. Por isso, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas, lista 5 dicas para você aprender a reformar um móvel de madeira em casa. Confira!

1. Preparação do móvel

Comece removendo quaisquer acessórios, como puxadores, dobradiças ou outras peças destacáveis do móvel. Em seguida, limpe minuciosamente a superfície, para retirar poeira, sujeira e resíduos acumulados ao longo do tempo. Cuidado, também, com os resíduos de produtos de limpeza.

2. Desbaste de madeira

Utilize uma lixadeira de madeira, equipada com uma lixa grossa, para remover as camadas antigas de tinta, verniz ou qualquer acabamento existente. Certifique-se de lixar de maneira uniforme e evite aplicar muita pressão, para não danificar a peça.

O cuidado com o lixamento dos móveis de madeira é importante para um resultado bonito das peças (Imagem: Followtheflow | Shutterstock)

3. Lixamento fino

Após o desbaste inicial, troque para uma lixa mais fina e continue o trabalho na superfície, cuidadosamente. Isso suaviza a madeira e deixa a peça pronta para o próximo passo. Não esqueça de limpar o pó gerado por essa etapa.

4. Acabamento personalizado

Este é o momento de adicionar seu toque pessoal. Você pode optar por manter a madeira em sua cor natural, aplicar uma nova tonalidade, usando tinta própria para madeira, ou ainda lançar mão de verniz, para realçar o aspecto da madeira, garantindo um acabamento mais rústico, porém bastante elegante.

Certifique-se de usar o pincel correto para o tipo de superfície. Escolher os itens e ferramentas corretas evita desperdício de tempo e dinheiro.

5. Proteção e finalização

Para proteger seu projeto de reforma, aplique uma camada de selador ou verniz transparente. Isso não apenas preservará o visual renovado do móvel, mas também garantirá sua durabilidade ao longo do tempo.

Por João Loures