No vasto mundo dos gatos, a diversidade de raças é notável. Inclusive, algumas delas se destacam não apenas pela personalidade, mas também por sua aparência física incomum. Desde pelagens exóticas até traços faciais peculiares, esses bichanos incomuns capturam a atenção e o fascínio de muitos admiradores de animais ao redor do mundo.

Por isso, a seguir, conheça 10 raças de gatos fisicamente incomuns!

O gato da raça sphynx é conhecido por sua aparência sem pelos (Imagem: happiness69 | Shutterstock)

1. Sphynx

Originário do Canadá, o gato da raça sphynx é conhecido por sua aparência sem pelos, embora possa ter uma fina camada de “pelugem” quase imperceptível. Sua pele é enrugada e rosada. Ele costuma ser um bichano extrovertido, amoroso e sociável. Adora interagir com os tutores e outros animais de estimação.

O munchkin tem as pernas mais curtas quando comparadas a de outros gatos (Imagem: MDavidova | Shutterstock)

2. Munchkin

Essa é uma raça de gato bem diferente porque tem as pernas significativamente mais curtas quando comparadas a de outros bichanos, resultado de uma mutação genética. Originário dos Estados Unidos, o munchkin adora brincar, além de ser curioso e afetuoso, adaptando-se bem a ambientes domésticos.

O lykoi chama atenção por sua pelagem falhada e é conhecido como gato lobisomem (Imagem: Cicafotos | Shutterstock)

3. Lykoi

Conhecido como o “gato lobisomem”, o lykoi tem uma aparência única, com uma pelagem preta e branca falhada, bem como pontas mais escuras nas orelhas, no rosto e na cauda. Essa raça relativamente nova tem uma personalidade inteligente, enérgica e afetuosa, sendo uma excelente companhia para famílias ativas.

O gato da raça selkirk rex se destaca pela sua pelagem cacheada (Imagem: Sel_Sanders | Shutterstock)

4. Selkirk rex

Caracterizado por seu pelo cacheado e macio, o selkirk rex chega a se parecer com um ursinho de pelúcia. Originário dos Estados Unidos, esse gato costuma ser gentil, dócil e amigável, convivendo bem com crianças e outros animais de estimação.

O peterbald é elegante e se destaca pela sua pelagem curta e fina (Imagem: Viorel Sima | Shutterstock)

5. Peterbald

Originário da Rússia, o peterbald é uma raça elegante e esbelta, conhecida por sua pele sem pelos ou com pelagem curta e fina, apresentando textura semelhante a um pêssego. Gato inteligente, enérgico e afetuoso, que adora a companhia de seus tutores.

O cornish rex tem uma pelagem encaracolada, macia e curta (Imagem: DonPomidor | Shutterstock)

6. Cornish rex

Com pelagem encaracolada, macia e curta, o cornish rex é um gato originário do Reino Unido. Essa raça costuma ser ágil, brincalhona e afetuosa. Adora explorar e interagir com seus tutores. Boa opção para famílias com crianças.

O gato da raça scottish fold tem as orelhas dobradas para frente, o que o assemelha a uma coruja (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock)

7. Scottish fold

Essa raça tem orelhas dobradas para frente e para baixo — deixando-o com a aparência semelhante a uma coruja —, resultado de uma mutação genética. Originário da Escócia, o scottish fold é um gato tranquilo, afetuoso e adaptável, que gosta de estar perto de seus tutores.

O LaPerm tem a pelagem encaracolada e macia (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

8. LaPerm

Essa é outra raça de gato que possui a pelagem encaracolada e macia, podendo ser longa ou curta. Originário dos Estados Unidos, o LaPerm é um gato afetuoso, tranquilo e adaptável, que adora receber carinho e atenção de seus tutores.

O manx é conhecido por sua cauda curta ou ausente (Imagem: PradaBrown | Shutterstock)

9. Manx

Originário da Ilha de Man, no Reino Unido, o manx é conhecido por sua característica cauda curta ou ausente, resultante de uma mutação genética. Ele é tido como um gato corajoso, independente e leal, que desenvolve fortes laços com seus tutores e são excelentes caçadores.

O american curl tem as orelhas curvadas para trás e é um gato gentil e curioso (Imagem: janekub | Shutterstock)

10. American curl

Originário dos Estados Unidos, o american curl é um gato conhecido por suas orelhas curvadas para trás. Costuma ser gentil, inteligente e curioso, formando laços estreitos com seus tutores. Mesmo quando mais velho, ele continua a ser brincalhão.