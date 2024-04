5 dicas para melhorar o sono das crianças

O sono é essencial para o desenvolvimento infantil, influenciando a saúde física, mental e emocional das crianças. Ele é vital para a consolidação da memória, o processamento das experiências diárias e o desenvolvimento cognitivo. No entanto, muitas crianças enfrentam dificuldades para dormir bem, o que pode levar a problemas como irritabilidade, dificuldades de aprendizado e sintomas de ansiedade.

Entender a importância do sono e adotar hábitos saudáveis desde cedo são passos fundamentais para garantir o bem-estar das crianças. Pensando nisso, as psicólogas Nathalia Heringer, especialista em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental, e Ariádny Abbud, especialista em terapia cognitiva-comportamental com crianças e adolescentes, fundadoras do INPI (Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil), listam dicas valiosas para ajudar os pais a promoverem uma noite de repouso adequada para os filhos. Confira!

1. Reduza a exposição às telas e estímulos antes de dormir

Evite o uso de dispositivos eletrônicos, como tablets, celulares e televisão, antes de dormir. A luz desses dispositivos, especialmente aquelas na faixa azul do espectro, pode interferir no ciclo natural do sono. Essa luz é interpretada pelo cérebro como se fosse do dia, o que pode suprimir a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo sono-vigília. Como resultado, o corpo pode ter dificuldade em entrar em um estado de relaxamento necessário para um sono profundo e restaurador.

2. Crie um ambiente propício para o descanso

Garanta que o quarto da criança seja tranquilo, escuro e livre de estímulos desnecessários, como acesso a telas e brinquedos que possam distrair do sono. O ambiente escuro estimula a produção de melatonina, hormônio do ano.

Ler antes de dormir prepara o cérebro para relaxar e descansar (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

3. Estabeleça uma rotina consistente

Criar uma sequência de atividades relaxantes antes de dormir, como tomar banho, ler um livro ou fazer uma oração, colabora para sinalizar ao cérebro de que é hora de relaxar e dormir.

4. Atenção aos padrões de sono individuais da criança

Observar os padrões de sono específicos de cada criança é importante para ajustar as rotinas de acordo com suas necessidades individuais, dando atenção à quantidade de sono necessária e os horários de dormir e acordar.

5. Promova uma boa higiene do sono

Atenção aos alimentos que a criança está ingerindo antes de dormir. Evite alimentos estimulantes, com cafeína, ou ricos em açúcares, que possam atrapalhar a hora do sono. Promova uma rotina de exercícios e atividades durante o dia e mantenha horários regulares de sono.

Por Ingrid Sousa