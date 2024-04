6 plantas que favorecem a saúde reprodutiva da mulher

Por gerações, as plantas medicinais têm sido as guardiãs silenciosas da saúde humana. Há tempos, as pessoas confiam na sabedoria da natureza para tratar doenças e, no caso da reprodução humana, não é diferente. Segundo um estudo conduzido pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e pela Universidade Federal do Piauí, intitulado ‘Plantas Medicinais e a Saúde da Mulher’, há aproximadamente 4.000 anos, antigos mestres chineses fizeram descobertas significativas no campo das propriedades terapêuticas das plantas.

Eles identificaram que, ao serem consumidas, elas promoviam efeitos benéficos ao corpo humano, tais como a potencialização da energia vital, a regulação do sangue e dos fluidos corporais, além de induzirem sensações de calor ou frio que poderiam ser utilizadas no tratamento de diversas enfermidades.

No caso das mulheres, algumas ervas e plantas demonstram um impacto positivo na promoção da saúde reprodutiva e no apoio a tratamentos de reprodução humana. Elas possuem propriedades que ajudam na redução do estresse, apresentam efeitos cicatrizantes e anti-inflamatórios, entre outros benefícios.

Pensando nisso, a ginecologista Dra. Andrea Barrueco, da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana (AMCR), lista 6 plantas, comprovadas pela ciência, que favorecem a saúde reprodutiva das mulheres. Confira!

1. Camomila

Uma das ervas medicinais mais antigas, a camomila possui efeito calmante, que diminui a ansiedade e ajuda a reduzir o estresse. Quando uma mulher está grávida, ou tentando engravidar, é natural que ela se sinta insegura e ansiosa. Nestes casos, uma xícara desse chá é de grande ajuda.

2. Calêndula

A calêndula tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes e pode ajudar nos casos de tratamentos de inflamações dos órgãos reprodutivos, colaborando na concepção. Além disso, estudos iniciais têm sugerido que a planta pode ter um impacto na regulação hormonal, o que influencia os ciclos menstruais e a saúde reprodutiva.

3. Barbatimão

Planta originária do cerrado brasileiro, assim como a calêndula, possui propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Além de atuar na cicatrização dos órgãos reprodutivos como um todo, tem sido uma aliada especial na cicatrização específica de lesões no colo do útero.

As folhas da amora têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórias (Imagem: Golden Family Foto | Shutterstock)

4. Folhas de amora

As folhas da amora têm efeitos antioxidantes e anti-inflamatórias. Elas possuem substâncias que ‘imitam’ a ação do estrogênio no organismo, o que melhora sintomas comuns no climatério e menopausa. Também pode ajudar no equilíbrio hormonal feminino, fundamental para mulheres que desejam engravidar.

5. Melaleuca (tea tree)

A melaleuca é muito utilizada por sua ajuda antimicrobiana e antisséptica. A utilização de seu óleo pode ser eficaz contra uma variedade de microrganismos (incluindo bactérias, vírus e fungos). Este componente pode trazer resultados nos tratamentos de infecções dos órgãos reprodutivos, além de ser um aliado no tratamento de cândida.

6. Cranberry

O cranberry tem sido estudado por sua capacidade de prevenir infecções urinárias (cistite) e nos rins. Só por este fato ele já merece um lugar de destaque, mas, além destes, ele também é rico em antioxidantes como vitamina C e flavonoides, que ajudam a neutralizar os radicais livres e a prevenir diversas doenças.

Consulte um especialista

Apesar dos benefícios das plantas, a ginecologista alerta: “mas antes de sair comprando tudo e usar de forma indiscriminada, converse com seu médico ou nutricionista, pois, apesar de serem naturais, seu uso deve ser cuidadosamente acompanhado”.

Por Giovana Guarizo