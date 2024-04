5 receitas deliciosas e práticas com molho branco

O molho branco é tipicamente associado aos pratos com massa. No entanto, ele também serve como base para uma infinidade de receitas, como carnes, frangos e até peixes. Além disso, o molho é ideal para dar um toque de sofisticação aos alimentos, proporcionando uma experiência gastronômica memorável para os amantes da boa comida.

A seguir, confira 5 receitas irresistíveis com molho branco!

Almôndega ao molho branco

Ingredientes

Almôndega

500 g de carne moída

1 ovo

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

4 colheres de sopa de flocos de aveia

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal a gosto

Molho branco

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de queijo cheddar

2 l de caldo de carne

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de requeijão

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

200 g de queijo muçarela ralado

Coentro picado para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne, a cebola, o pimentão, o alho, o sal, a aveia e o ovo e misture. Modele no formato de almôndegas, coloque em uma panela, cubra com o caldo de carne e leve ao fogo médio para cozinhar até secar. Desligue o fogo, transfira as almôndegas para uma assadeira e reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a farinha de trigo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, junte o leite e mexa para incorporar. Por último, coloque o requeijão e os queijos e misture. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as almôndegas, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Filé de frango ao molho branco

Ingredientes

1 kg de filé de frango

2 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de leite

200 g de requeijão

1 xícara de chá de caldo de galinha

2 cebolas descascadas e picadas

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

100 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola, o frango, o caldo de galinha e o sal e refogue até o frango dourar. Desligue o fogo, transfira os filés para uma assadeira e reserve. Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola sobre ela e doure. Acrescente o leite e o amido de milho e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre. Por último, coloque o creme de leite e o requeijão e mexa para incorporar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os filés de frango, polvilhe com o queijo e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Rondelli ao molho branco

Ingredientes

500 g de massa de lasanha pré-cozida

500 g de queijo muçarela fatiado

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de caldo de galinha

500 g de presunto fatiado

400 g de molho de tomate

1 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma superfície lisa forrada com plástico-filme, coloque uma folha de massa de lasanha e cubra com uma fatia de queijo e presunto. Enrole como se fosse um rocambole e aperte bem para não soltar. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira forrada com o molho de tomate. Reserve. Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e mexa para dissolver. Leve ao fogo médio até o molho engrossar, mexendo sempre. Adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os rolinhos, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Salmão com molho branco (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)

Salmão com molho branco

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de suco de limão

1 colher de sopa de manteiga

4 postas de salmão

1 colher de sopa de salsinha

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com o suco de limão e o sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para derreter. Aos poucos, disponha as postas de salmão sobre ela e grelhe levemente os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o creme de leite e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha e desligue o fogo. Despeje o molho sobre os peixes e sirva em seguida.

Dica: sirva com espinafre refogado.

Ravioli ao molho branco

Ingredientes

400 g de ravioli

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de amido de milho

2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione os raviolis e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e o amido de milho e misture para dissolver. Despeje sobre a panela e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Junte o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o queijo e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os raviolis e sirva em seguida.