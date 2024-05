7 brinquedos perigosos para cachorro

Os brinquedos, uma parte essencial da vida de um cachorro, fornecem entretenimento, estímulo mental e físico e apoiam o desenvolvimento saudável de habilidades do animal. No entanto, é preciso ter em mente que nem todos os brinquedos são iguais. Isso porque alguns deles podem representar riscos para a saúde do pet se não forem escolhidos com cuidado.

Por isso, a seguir, confira 7 brinquedos que podem ser perigosos para a saúde do seu animal de estimação!

1. Brinquedos pequenos

Brinquedos muito pequenos ou aqueles que contenham peças que podem ser facilmente ingeridas pelo animal representam risco de asfixia ou obstrução intestinal se o cachorro tentar engoli-los.

2. Brinquedos com peças soltas

É preciso cuidado com brinquedos que contêm peças soltas, visto que podem ser arrancadas com facilidade pelo cachorro, como olhos de pelúcia ou enfeites. Ao mastigar e engolir, esses pedaços são capazes de causar asfixia ou obstrução intestinal.

3. Brinquedos com cordas ou fios

Se o cachorro enrolar a corda do brinquedo ao redor do pescoço ou engoli-la, isso implica risco de estrangulamento ou asfixia, o que é um perigo para sua saúde.

Brinquedos de borracha não durável podem causar asfixia nos cães (Imagem: Chekyravaa | Shutterstock)

4. Brinquedos de borracha não duráveis

Brinquedos de borracha frágeis ou não duráveis, quando mastigados e ingeridos pelo cachorro, aumentam o risco de asfixia, obstrução intestinal e até envenenamento por produtos químicos presentes no material.

5. Brinquedos afiados ou pontiagudos

Brinquedos com partes afiadas ou pontiagudas também representam um risco à saúde do cachorro. Isso porque são capazes de causar ferimentos na boca e garganta durante a mastigação.

6. Brinquedos muito duros

Outros brinquedos potencialmente perigosos à saúde do cachorro são aqueles extremamente duros, como ossos de nylon muito rígidos, pois podem quebrar os dentes do animal durante a mastigação. Além disso, também podem representar um risco de asfixia se partes quebrarem e forem engolidas.

7. Brinquedos com produtos químicos nocivos

Também é preciso se atentar ao tipo de material do brinquedo. Isso porque alguns deles contêm substâncias tóxicas ou produtos químicos nocivos, podendo causar envenenamento se forem mastigados ou ingeridos.