5 cuidados com a pele seca antes e depois da maquiagem

Com a chegada do outono, a pele tende a sofrer mais com a desidratação devido às mudanças climáticas, tornando-se mais suscetível à secura e irritação. Essa condição pode representar um desafio para quem gosta de maquiagem, já que a pele seca tende a apresentar textura irregular e descamação, comprometendo a aderência e durabilidade dos produtos. Por isso, para esse tipo de pele, é essencial adotar uma rotina de cuidados específicos.

“Optar por hidratantes mais intensos e ricos em ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e glicerina pode ajudar a restaurar a barreira protetora da pele e a reter a umidade”, explica Kelly Nogueira, fundadora da Espaço Make, franquia de maquiagens multimarcas. Além disso, segundo ela, nesta época do ano é importante não negligenciar a proteção solar, pois os raios UV ainda podem causar danos à pele.

A profissional ainda pontua que a preparação adequada da pele para a maquiagem assume um papel fundamental. Antes de aplicar qualquer produto, é essencial começar com uma rotina de cuidados que fará toda a diferença no resultado.

Abaixo, confira as dicas dadas pela especialista!

1. Limpeza

Para preparar adequadamente a pele seca, o primeiro passo é a limpeza. É essencial utilizar um sabonete suave e hidratante, característica que ajuda a remover efetivamente as impurezas acumuladas ao longo do dia e os resíduos de maquiagem, sem comprometer ainda mais a hidratação da pele.

Durante o processo, é recomendado evitar o uso de produtos que contenham ingredientes agressivos, como sulfatos, que podem causar ressecamento adicional. Após a limpeza, enxaguar o rosto com água morna é importante para evitar que qualquer resíduo prejudique a pele.

2. Tonificação

Após a limpeza, é fundamental tonificar a pele. Optar por um produto suave e livre de álcool evita o ressecamento excessivo, ajudando a equilibrar o pH da pele, preparando-a para absorver melhor os produtos de hidratação que serão aplicados em seguida. Além disso, o item pode acalmar a pele e reduzir qualquer inflamação leve, proporcionando uma base mais uniforme para a aplicação da maquiagem.

A escolha correta do hidratante é muito importante para restaurar a umidade da pele (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Hidratante

Um passo essencial na preparação da pele seca é a aplicação de um hidratante adequado. Escolher um composto rico e nutritivo é fundamental para restaurar a umidade perdida e criar uma base suave para receber a maquiagem.

Optar por um hidratante com ingredientes como ácido hialurônico, glicerina, ceramidas e óleos naturais ajuda a fortalecer a barreira protetora da pele e a reter a umidade por mais tempo. É importante aplicar o produto em todo o rosto, concentrando-se nas áreas mais secas, e deixá-lo absorver completamente antes de iniciar a aplicação da maquiagem.

4. Produtos cremosos

No caso de pele seca, é fundamental selecionar cuidadosamente os produtos a serem utilizados. Prefira texturas cremosas e hidratantes para garantir uma aplicação suave e confortável, ao mesmo tempo em que proporciona hidratação à pele. É recomendável, por exemplo, optar por bases e corretivos em formato de creme ou líquidos, com fórmulas hidratantes, pois esses itens ajudam a prevenir o ressecamento e descamação da pele.

Além disso, sombras, blushes e batons cremosos proporcionam uma aparência mais radiante e natural, sem acentuar a textura seca da pele.

5. Finalização

Após a preparação da pele e aplicação dos outros produtos, é importante finalizar com um spray fixador ou água termal. Isso não só ajuda a manter a maquiagem no lugar, mas também proporciona um impulso adicional de hidratação à pele.

Os sprays fixadores com formulações hidratantes podem ajudar a evitar que a maquiagem seque ou craquele ao longo do dia, mantendo a pele com uma aparência fresca e radiante. Além disso, o item acalma a derme, proporcionando alívio imediato da sensação de ressecamento e desconforto.

Por Mariana do Patrocínio