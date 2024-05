Descubra as características do gato de cada signo

Assim como os humanos, os gatos também têm personalidade. Por mais que se fale que eles são todos iguais por serem seres independentes, cada um tem suas maneiras e reações. A Astrologia é uma excelente ferramenta para ajudar a entender melhor o comportamento do seu bichano. Descubra o signo do seu pet e conheça um pouco mais sobre ele.

“Em situações como resgate de animais, em que a data exata de nascimento pode não ser conhecida, a observação atenta do comportamento do animal também pode fornecer pistas sobre o seu signo”, comenta Wagner Brandão, comportamentalista animal.

Gatos de Áries (21/03 a 20/04)

Os gatinhos de Áries são inquietos, impulsivos e aventureiros. Às vezes, gostam de brigar com outros animais. No entanto, são fiéis aos tutores e podem ser muito carinhosos, apesar de gostarem de ficar sozinhos em certos momentos. Se dão bem com tutores librianos e aquarianos.

Gatos de Touro (21/04 a 20/05)

Gatinhos de Touro são carinhosos, pacientes, sensíveis e comilões. Mas é preciso controlá-los na hora de comer, pois podem se tornar obesos. Gostam muito de carinho e costumam se dar bem com outros animais. Porém, quando irritados, reagem com certa agressividade.

“O pet taurino é mais preguiçoso e comilão. Ele não confia fácil, por isso seu tutor pode ter problemas para criar vínculos no começo da relação. A melhor forma de lidar com esse signo é tendo muita paciência”, explica Ana Lucia, consultora esotérica da iQuilibrio.

Os gatos de Gêmeos são aventureiros (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Gatos de Gêmeos (21/05 a 21/06)

Gatinhos de Gêmeos são obedientes, agitados, inteligentes e aventureiros. Por serem do signo da comunicação, são muito espertos e parecem entender muito bem o que os seus tutores dizem. Possuem facilidade para aprender truques e brincadeiras. São hábeis e gostam de se aventurar em lugares altos. É uma ótima escolha para pessoas de Virgem e Sagitário.

Gatos de Câncer (21/06 a 21/07)

Gatinhos de Câncer são carinhosos, carentes e ciumentos. Adoram ficar no colo dos tutores durante o dia, e à noite gostam de sair. São irritados, mas não gostam de brigas. É daquele tipo de gato que gosta de miar. São bons companheiros para pessoas dos signos de Capricórnio e Touro.

Gatos de Leão (22/07 a 22/08)

Gatinhos de Leão são belos, sociáveis e leais. Gostam de dominar o lar em que vivem e fazem de tudo para chamar a atenção. Normalmente cuidam muito bem dos pelos. São bons parceiros para pessoas do signo de Áries e Câncer.

Gatos de Virgem (23/08 a 22/09)

Gatinhos de Virgem são inteligentes, exigentes, tímidos e reservados. Gostam muito de atenção e detestam quando viram a segunda opção. Adoram seguir uma rotina: comida, carinho, tudo sempre no mesmo horário. Passam mais tempo se limpando do que outros gatos.

Os gatos de Libra são indecisos e tranquilos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Gatos de Libra (23/09 a 22/10)

Gatinhos de Libra são indecisos, mansos, tranquilos e individualistas. É um animal que gosta de conforto e fica muito irritado se o obrigam a sair do lugar em que está – apesar de demorar um tempo para decidir onde quer ficar e mudar de lugar o tempo todo. Costuma ser individualista e demora para se apegar ao tutor.

Gatos de Escorpião (23/10 a 21/11)

Gatinhos de Escorpião são misteriosos, verdadeiros e joviais. Eles parecem pressentir as coisas que você vai fazer e o perigo. Apesar de gostar de carinho e ser apegado ao tutor, o gato de escorpião convive bem com outros animais. São bons companheiros para pessoas dos signos de Escorpião e Touro.

Gatos de Sagitário (22/11 a 21/12)

Gatinhos de Sagitário são imprevisíveis e livres. Esse é o típico mundano, adora a liberdade. Apesar disso, gosta muito dos tutores e ama comer. Não se mistura muito com outros gatos. Esses bichanos são bons companheiros para pessoas dos signos de Leão e Aquário.

Gatos de Capricórnio (22/12 a 20/01)

Gatinhos de Capricórnio são independentes, calmos e serenos. O gato desse signo não é a melhor opção para quem busca um animal que gosta de ficar no colo. Eles até podem aceitar o seu carinho, mas preferem a vida selvagem.

Os gatinhos de Aquário são independentes (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Gatos de Aquário (21/01 a 19/02)

Gatinhos de Aquário são excêntricos, autoritários, charmosos e independentes. São os mais diferentes que você encontrará. Costumam gostar de coisas que os outros gatos odeiam, como tomar banho. São charmosos. São ótimos para tutores dos signos de Libra e Sagitário. Wagner Brandão, comportamentalista animal, ressalta a importância de manter o autocontrole diante desse bichinho para que ele não reproduza maus hábitos.

Gatos de Peixes (20/02 a 20/03)

Gatinhos de Peixes são vaidosos e carinhosos. Gostam muito de carinho e atenção. Mas, ao mesmo tempo, se irritam facilmente, para depois voltar procurando carinho. Apreciam os lares em que tenha comida farta. São ótimos para tutores dos signos de Leão e Escorpião.