8 dicas de maquiagem para sair bem nas fotos

Mirar na selfie de milhões e acertar na de centavos. Quem nunca? Para evitar a frustração e garantir uma boa aparência nas fotos, alguns cuidados com a maquiagem vão ajudar no clique perfeito. “Além de seguir as etapas de produção da make corretamente, apostar em acessórios de alta qualidade estão entre as principais dicas”, adianta a beauty artist Camila Bazaga que, com a maquiadora visagista Raquel Chaves, elenca alguns truques para você nunca mais errar na maquiagem. Confira!

1. Invista em um bom primer

O primer é o primeiro passo para garantir uma boa maquiagem. “Poros aparentes, pequenas manchas e oleosidade excessiva sempre ganham destaque nas fotos, principalmente quando não é possível escapar dos flashes. Para garantir um visual mais uniforme, aposte em um bom primer para amenizar estas imperfeições. O produto pode ser aplicado com os dedos, do centro do rosto para fora”, orienta Camila Bazaga.

2. Cuidado com o blush

Aposte no produto para dar cor e definição às bochechas. “Para isso, esfume o blush nas maçãs do rosto com um pincel de cerdas macias e cheias, com movimentos circulares. Outra dica é usar o produto também no topo do nariz e laterais do cabelo para trazer um ar mais natural ao definir o rosto para as fotos”, indica a beauty artist.

3. Defina a sobrancelha

Segundo Camila Bazaga, a sobrancelha é a moldura do olhar, portanto, é uma parte que valoriza muito a estética do rosto, principalmente nas fotos. “Acontece que hoje, na maquiagem, quanto mais natural for sua definição, melhor. Por isso, vale ponderar o preenchimento das falhas e usar o corretivo como aliado para ressaltá-las. Conte com um pincel chanfrado de cerdas firmes para aplicar o corretivo abaixo do arco da sobrancelha. Isso vai delimitá-la e iluminar o olhar”, justifica a profissional.

É possível ressaltar os cílios com máscara (Imagem: Puhhha | Shutterstock)

4. Ressalte os cílios

O cuidado com os cílios também é essencial para uma boa maquiagem. “Para um olhar mais aberto e marcante nas fotos, valorize os cílios. Não tem erro! Quem prefere dispensar a aplicação de várias camadas de máscara, pode apostar nos cílios postiços sem medo para facilitar a hora da produção. Os modelos de fios 3D são posicionados em diferentes camadas e ângulos e proporcionam aquele efeito esfumado que fica lindo nos cliques”, indica Camila Bazaga.

5. Hidrate os lábios

A boca também merece cuidado durante a maquiagem. “Lábios ressecados ficarão bastante destacados nas fotos. Por isso, antes do clique, vale investir em um gloss ou hidratante labial. A cor natural provocada por esses produtos é ótima para dar aquele tom mais vivo para a foto”, comenta a especialista.

6. Deixe o corretivo por último

A última dica da beauty artist para garantir o clique perfeito com truques de maquiagem é deixar a aplicação do corretivo apenas para depois que o olho estiver pronto. “Desse jeito, conseguimos cobrir tanto as olheiras quanto os pigmentos de sombra que podem ter caído abaixo dos olhos e podem deixar a região mais escura”, explica.

A maneira de aplicar o produto também faz toda diferença. “Conto sempre com a ajuda de uma esponja macia e que não absorva o produto para evitar outras aplicações. Comece aplicando no canto interno dos olhos, com batidas leves, e traga para as extremidades. Finalize selando com pó para evitar o acúmulo de produto que pode ser capturado pelas câmeras”, diz.

7. Aposte nos olhos esfumados

O esfumado oferece um efeito de degradê perfeito, mas é necessário usar até dois tons, como indica Raquel Chaves. “Para esfumar os olhos, comece sempre com uma sombra marrom, partindo do canto externo dos olhos em forma de V invertido para marcar o côncavo. Logo em seguida, aplique a sombra preta em cima da sombra marrom, esfumando em direção ao meio das pálpebras, para deixar o côncavo mais valorizado”.

8. Utilize o pincel certo

Cada maquiador tem um segredo para não carregar a maquiagem e, especialmente nas fotos, não deixar o rosto extremamente marcado. Para Raquel Chaves, o ideal é utilizar um pincel de maquiagem adequado, de cerdas ou de espuminha. “O segredo para não carregar é dar uma leve batidinha na ponta do pincel e retirar o excesso”, ensina.

Por Beatriz Peloche