5 tendências de penteados para as noivas

Maio é tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, uma época repleta de preparativos e decisões importantes. Assim, cada detalhe é pensado com carinho para tornar o grande dia inesquecível. Uma das escolhas mais significativas para as noivas, sem dúvida, é o penteado.

Cada mulher deseja um look que reflita sua personalidade e estilo, ao mesmo tempo em que complementa o vestido e o tema do casamento. Nesse contexto, as opções são vastas: cabelos presos, soltos, semi-presos, adornados com acessórios sofisticados ou mantidos em sua simplicidade natural.

Quando o assunto é cabelo para as noivas, em bastidores e passarelas da temporada da São Paulo Fashion Week, uma dupla sempre faz sucesso: penteado e acessórios. É aí que entram dois grandes nomes que podem ajudar nessa escolha: o Keune Master Talent Adno Moreira, com sua expertise em penteados para noivas, e a renomada chapeleira de luxo Graciella Starling, que produz peças exclusivas para complementar.

Se você é uma noiva em busca de um penteado que exiba personalidade e inovação, ou se prefere a serenidade e a elegância dos estilos mais tradicionais, a parceria entre Adno Moreira e Graciella Starling oferece uma variedade de inspirações que prometem fazer de você o destaque em seu dia especial.

Confira, abaixo, cinco penteados para noivas que unem arte, tradição e modernidade!

1. Slicked back

Penteados clássicos são os preferidos de muitas noivas (Imagem: Alex Butko | Shutterstock)

Ideal para destacar a elegância no altar, o penteado slicked back é uma opção clássica que nunca sai de moda. “Para uma aparência polida e sofisticada, recomendo o estilo slicked back. Este penteado clássico é ideal para noivas que desejam um visual refinado que destaque seus traços faciais e complementa qualquer tipo de vestido”, comenta o profissional.

2. Rabo de cavalo

Rabo de cavalo é um penteado versátil e prático (Imagem: Anna Zenkina | Shutterstock)

Um rabo de cavalo bem-feito é uma escolha versátil que oferece praticidade sem comprometer o estilo. “Adicione volume na raiz para um toque de glamour e fixação, garantindo que seu penteado permaneça impecável durante toda a festa”, explica Adno.

3. Solto e natural

Para um visual mais romântico, opte por cabelos soltos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Para noivas que buscam um toque de simplicidade e elegância, optar por cabelos soltos é uma boa escolha. “Se você prefere um visual mais descontraído e romântico, sugiro deixar seu cabelo solto e natural. Este estilo suave e despretensioso é perfeito para noivas que desejam uma aparência autêntica e elegante”, comenta Adno.

4. Cabelo curto

A noiva de cabelo curto deve abraçar sua individualidade (Imagem: Sevastsyanau Uladzimir | Shutterstock)

A beleza dos cabelos curtos oferece às noivas opções surpreendentemente elegantes. “Recomendo abraçar a sua beleza única com um estilo minimalista e moderno”, fala o Master Talent. Um corte curto pode ser a base para um penteado sofisticado que realça sua personalidade e individualidade.

5. Coque

Coque é uma opção versátil (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O coque é uma opção versátil e ótima para quem quer apostar em adornos diferentes. “Experimente com delicados acessórios, para criar um visual que seja verdadeiramente seu”, finaliza o cabeleireiro.

Complementando o penteado

Penteado decidido? Vamos ver como complementar o visual e tornar o dia mais importante do ano exclusivo. A chapeleira de luxo Graciella Starling, que já personalizou acessórios para noivas como Larissa Manoela e a influenciadora Brigitte Callegari, traz uma expertise na escolha de chapéus, flores, grinaldas, arranjos personalizados e o famoso fascinator da realeza.

O rol da alta chapelaria está disponível na sua página no Instagram, uma “Millinery” da arte de fazer chapéus sem maquinário de grande porte, tudo feito manualmente em blocos de madeira, de forma tradicional.

1. Larissa Manoela

O violette, véu que cobre parcial ou totalmente o rosto, pode ser uma ótima opção (Imagem: Reprodução Instagram @larissamanoela)

Larissa Manoela usou uma tiara violette com grinalda personalizada por Graciella Starling. A peça se popularizou nos anos 20, com Coco Chanel e Dior. Violette é um véu que cobre parcial ou totalmente o rosto.

2. Brigitte Calegari

Laços são bem-vindos aos penteados das noivas (Imagem: Reprodução Instagram @brigittecalegari)

A influencer Brigitte Calegari escolheu para seu miniwedding uma combinação de laço e voilette, com o cabelo preso no estilo coque.

3. Mavi Ferro

Mavi Ferro ousou em peça sob medida exclusiva (Imagem: Reprodução Instagram @dra.maviferro)

A icônica Mavi Ferro ousou em uma peça sob medida superexclusiva feita para seu grande dia. “Foram dias de trabalho, várias provas. Um trabalho a 4 mãos inspirado na mãe maravilhosa que tem um superbom gosto e não mediu esforços para fazer esse dia inesquecível”, finaliza Graciella Starling.

Por Suelen Alencar