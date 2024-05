Aprenda a calcular porcentagem para não errar nas provas

Porcentagem, como o próprio nome diz, é “por cem” (sobre 100). Trata-se do valor obtido quando aplicamos uma razão centesimal (razão com denominador 100) a um determinado valor. Veja as formas de representar:

Resolvendo questões

As questões envolvendo porcentagem são resolvidas usando regra de três simples e diretamente proporcionais. Veja os casos clássicos:

1. Em uma cidade, a entrada de um circo passou de R$ 16,00 para R$ 24,00. Qual é o porcentual de aumento?

A entrada original R$ 16,00 representa 100%. Passou a custar R$ 24,00, ou seja, aumentou R$ 8,00 (R$ 24,00 – R$ 16,00). O problema quer saber qual é esse valor de aumento, só que em porcentagem.

Com a regra de três simples diretamente proporcional, obtemos:

Resposta: a entrada do circo aumentou 50%.

2. Em uma escola de inglês, 38% dos alunos são meninas, e os meninos representam 155. Qual é o número total de alunos?

Se 38% são as alunas, então os alunos são os outros 62% (100% – 38%). Assim sendo, podemos montar o esquema novamente com a regra de três simples diretamente proporcional:

Resposta: a escola tem 250 alunos no total.

3. Uma pessoa lhe vende uma peça por R$ 15.000,00. Sabendo que essa pessoa lucrou 20% sobre o preço de compra, por quanto havia comprado tal peça?

Queremos saber o preço de compra (x) que representa 100%. Se o preço de venda é R$ 15.000,00, ele representa os 100% mais os 20% de lucro do vendedor, portanto 120% (100% + 20%).

Desse modo, montamos nosso esquema:

Resposta: a pessoa comprou a peça por R$ 12.500,00.

Por Tao Consult