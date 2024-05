5 dicas para incluir assuntos factuais na redação do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou as datas para a realização das provas do Enem deste ano, agendadas para os dias 3 e 10 de novembro. Com a proximidade do exame, os estudantes já devem começar a se preparar para encarar uma das partes mais desafiadoras: a redação. Ao incorporar temas atuais de forma clara em seus textos, os candidatos enriquecem suas argumentações e fornecem uma base sólida para suas análises, o que pode ser crucial para alcançar uma pontuação satisfatória.

A Competência II do exame avalia quesitos como a estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão. E, para conquistar a pontuação máxima, você precisa apresentar um repertório factual pertinente, legitimado e bem utilizado no texto. Isso demonstra conhecimento aprofundado sobre o tema e sua capacidade de construir argumentos sólidos.

Como integrar os assuntos factuais na redação

Visando se manter atualizado sobre os temas relevantes, você deve recorrer a fontes de informação confiáveis. Nesse sentido, Leonardo Baroni, analista pedagógico da Redação Nota 1000, indica a leitura de jornais de alta circulação e podcasts de pessoas reconhecidas. Outra dica dada pelo analista é a de verificar a veracidade das informações, principalmente ao utilizar redes sociais, selecionando criteriosamente as fontes.

Atente-se ao tema da redação

Primeiramente, é essencial ler, analisar e compreender tanto a proposta quanto a frase temática. Em seguida, durante o planejamento do texto, é crucial analisar se é possível integrar um conhecimento de assunto factual na prova. “É muito importante que esse repertório esteja bem relacionado com o que está sendo abordado pelo tema da redação, ou seja, o aluno não deve ‘forçar’ um repertório factual em uma redação”, explica Leonardo Baroni.

É fundamental não apenas acompanhar os temas em destaque, mas também saber relacioná-los de forma eficaz às diferentes temáticas e argumentações. Sendo assim, o especialista lista 5 dicas sobre como usar assuntos factuais na redação. Veja abaixo!

Busque informações e notícias em fontes confiáveis para enriquecer sua redação (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)

1. Realize pesquisas em fontes confiáveis

Busque informações em fontes de notícias respeitáveis e garanta a atualidade e a veracidade dos fatos para uma integração correta no texto.

2. Contextualize os fatos atuais

Forneça uma breve explicação do contexto para que o leitor compreenda sua importância e relevância para o tema abordado.

3. Conecte-se ao tema principal

Ao integrar os fatos atuais no texto, é essencial garantir que estejam diretamente relacionados ao tópico principal da tese da redação, assegurando um uso produtivo dos repertórios.

4. Seja analítico

Não basta apenas relatar os fatos, é necessário analisar suas implicações e impactos, fornecendo argumentações sólidas em vez de apenas expor os dados.

5. Aborde diferentes perspectivas

Esse é um ponto necessário para uma compreensão abrangente do tema. Apresente diversas visões sobre o fato atual, evitando assim qualquer viés na redação.

Por Juliana Vitorazzo