5 tortas fit de liquidificador

As tortas são conhecidas por sua versatilidade, podendo ser adaptadas conforme as preferências e restrições alimentares de cada pessoa. Além disso, são uma excelente forma de aproveitar legumes, verduras, proteínas magras e fontes de carboidratos complexos em uma única refeição.

Confira, a seguir, 5 receitas de tortas fit salgadas feitas no liquidificador, que combinam praticidade, sabor e nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada.

Torta de espinafre com queijo cottage

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó

1 maço de espinafre refogado e picado

1/2 xícara de chá de queijo cottage picado

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo integral, o fermento, o sal, a salsinha e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e misture com o espinafre e o queijo cottage. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos, ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta de ricota com tomate seco

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de ricota amassada

1/2 xícara de chá de tomate seco picado

picado Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo integral, o fermento e o sal até obter uma massa homogênea. Transfira para um recipiente e misture com a ricota amassada e o tomate seco picado. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos, ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta de abóbora com carne moída

Ingredientes

2 xícaras de abóbora descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento em pó

300 g de carne moída

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Azeite, sal, cominho e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a abóbora, os ovos, o leite, a farinha de amêndoas, o fermento, o sal, o cominho e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Adicione a carne moída e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos, ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta de atum com legumes (Imagem: nelea33 | Shutterstock)

Torta de atum com legumes

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

120 g de atum ao natural escorrido

1 abobrinha ralada

1 cenoura ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Em uma tigela, misture o atum, a abobrinha e a cenoura ralada. Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Adicione o recheio de atum e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos, ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio

1 berinjela cortada em cubos

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de orégano

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a berinjela e o tomate. Refogue por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Em uma forma retangular forrada com papel-manteiga, despeje metade da massa, coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva a seguir.