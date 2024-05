8 espécies de aves para ter como animal de estimação

No mundo animal, há uma diversidade impressionante de espécies de aves que cativam pela beleza e características únicas. Algumas delas, embora sejam originárias de habitats selvagens, têm a autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para serem mantidas como animais domésticos. Abaixo, conheça 8 delas!

1. Calopsita

A calopsita é um pássaro afetuoso e sociável (Imagem: FotoSimko | Shutterstock)

Originária da Austrália, a calopsita é uma das aves de estimação mais populares. Algumas delas possuem a plumagem predominantemente cinza, com marcações amarelas na face e nas asas. Há também calopsita branca, canela e cinza com pintas brancas. Elas são animais sociáveis, inteligentes e afetuosos. Além disso, podem aprender truques simples e até mesmo imitar sons e palavras humanas.

2. Periquito-australiano

Periquito-australiano é uma das aves de estimação mais comuns (Imagem: Uliya Krakos | Shutterstock)

Como o próprio nome diz, essa espécie de periquito é nativa da Austrália. É uma das aves de estimação mais comuns em todo o mundo. Ela tem uma plumagem verde predominante, com marcações pretas e amarelas nas asas e na cabeça. São aves sociáveis, ativas e curiosas. Podem ser facilmente treinadas e são conhecidas por sua capacidade de imitar sons e palavras humanas.

3. Canário do reino

Canário do reino é um animal tranquilo e de canto agradável (Imagem: Eric Isselee | Shutterstock)

O canário do reino é uma ave nativa das Ilhas Canárias, uma região espanhola no Oceano Atlântico. Ele tem plumagem amarela, verde ou laranja, com variações de padrões e cores. É um animal tranquilo, conhecido por seu canto agradável. Ele pode ser criado em gaiolas e aprecia a companhia humana.

4. Pato carolina

Pato carolina é uma ave aquática sociável e dócil (Imagem: Oral Zirek | Shutterstock)

Nativo da América do Norte, o pato carolina é encontrado em áreas pantanosas e habitats aquáticos. Os machos têm uma plumagem vibrante com cabeça verde, peito branco e corpo multicolorido. As fêmeas têm uma aparência mais discreta, com plumagem marrom e listras escuras. São aves aquáticas sociáveis e dóceis, conhecidas por serem pacíficas e se dão bem em grupos.

5. Codorna

Codorna é uma ave sociável que se dá com grupos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Nativa da Europa, Ásia e África, a codorna possui plumagem marrom-avermelhada com manchas escuras e listras no peito e abdômen. É uma ave social, que se dá bem em grupos. São animais bastante ativos e curiosos, que preferem correr e se esconder em vez de voar.

6. Phaeton

Phaeton é um animal curioso e brincalhão (Imagem: BOONCHUAY PROMJIAM | Shutterstock)

Originária da Austrália, a phaeton é uma ave exótica popular em cativeiro. Ela tem plumagem vibrante e colorida, com predominância de tons de verde, amarelo, vermelho e azul. Os machos geralmente exibem cores mais intensas do que as fêmeas. É um animal curioso e brincalhão, que gosta de voar e explorar seu ambiente.

7. Diamante mandarim

Diamante mandarim é uma ave que aprecia voar e explorar o ambiente (Imagem: Manu M Nair | Shutterstock)

Nativo da Austrália, o diamante mandarim é uma das aves de estimação mais populares. Ele tem plumagem predominantemente marrom ou cinza, com marcações pretas e brancas na cabeça, além de manchas vermelhas nas bochechas. É um animal ativo e curioso, que aprecia voar e explorar seu ambiente.

8. Manon

Manon tem uma natureza dócil e gosta de conviver com outros pássaros (Imagem: Ram Kumar T M | Shutterstock)

Originário da Ásia, o manon tem a plumagem predominantemente marrom ou cinza, com listras escuras no dorso e peito. É um animal ativo, curioso e brincalhão. Sua natureza dócil e sua capacidade de conviver bem com outras aves o torna uma escolha popular para amantes de pássaros em todo o mundo.